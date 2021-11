A Brest, une nouvelle grève annoncée à Bibus le 27 novembre prochain

Une nouvelle journée de grève est annoncée à Bibus, le 27 novembre prochain alors que celle de ce lundi 15 novembre a été très suivie. Selon la CFDT, 200 salariés ont manifesté pour demander de meilleures conditions de travail et une meilleure qualité de service pour les voyageurs. Le syndicat estime que RATP Dev, qui a repris Bibus en 2019, ne met pas assez de moyens, qu'il y a trop de retard et que le parc de bus est trop vétuste. Le syndicat demande à être reçu par Yohann Nédélec, le vice-président de Brest Métropole en charge des transports.

Brest Métropole met les points sur les i

Dans un communiqué, Brest Métropole fait savoir que 29 bus atteignent 775.000 kilomètres, sur un parc global de 105 bus, mais que "le kilométrage, relativement courant pour ce type de véhicules, n’est pas un problème en soi : les bus sont sujets tous les 6 mois à un contrôle technique indépendant qui valide leur utilisation en sécurité et en fiabilité." Un renouvellement complet du parc de bus en énergie propre est prévu à l’horizon 2030. Deux bus électriques ont déjà été reçus et circulent sur le réseau, et neuf autres arriveront progressivement entre fin 2021 et mi-2022.