À Bruz, la "petite reine" a réuni passionnés et débutants pour l'opération Mai à vélo

La municipalité de Bruz, en Ille-et-Vilaine, a organisé ce samedi 6 mai sa grande fête du vélo dans le cadre de l'opération nationale "mai à vélo". Le Ministère de la transition écologique s'est lancé l'objectif de convertir le plus de monde possible à ce mode de transport "doux". De nombreux acteurs locaux étaient donc réunis dans la commune ainsi que l'association Emmaüs et son antenne locale qui vend des vélos d'occasion. Un marché en plein essors depuis des années.

ⓘ Publicité

L'association vend tous types de vélos d'occasion. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Justement, Michelle vient d'acheter un vélo d'occasion pour sa nièce de dix ans, payé 20 €. Un tarif bien plus intéressant qu'en grande surface selon elle : "Je pense qu'il aurait valu plus cher, au moins 70, 80 euros peut-être. En tout cas, c'est vraiment une bonne affaire et il est en très bon état !" En une demi heure, une trentaine de vélos sont déjà vendus par l'association.

Une préférence pour les vieux modèles

On y trouve des VTT, des vélos de ville et Delphine, bénévole chez Emmaüs, rencontre également de nouveaux profils d'acheteurs : "Le vélo ne s'use jamais ! On peut toujours le réparer donc les gens, pour faire des petits trajets, préfèrent maintenant le vélo à la voiture." Et ceux qui attirent le plus, ce sont les vieux Peugeot, Motobécane, Mercier. Justement, Marion et Andréa ont repéré un Motobécane orange : "C'est sympa de rouler avec ce genre de vélos là. Les vieux modèles ont un cachet en plus."

"Ils se réparent plutôt bien !, ajoute Andréa. Il y a plusieurs pièces qu'on peut changer soi-même, des pièces de qualité. Ce n'est pas forcément le cas sur les nouveaux vélos, je trouve." L'antenne Emmaüs de Bruz vend une centaine de vélos d'occasion tous les mois.