A Bruz près de Rennes, l'ancienne gare est en cours de démolition

Bruz, France

L'ancienne gare de Bruz était abandonnée depuis plusieurs années. Des planches de contreplaqué obstruaient les vitres brisées. Fin 2016, la fréquentation au guichet ayant diminué, la SNCF avait pris la décision de fermer cette gare devenue obsolète et d'installer un distributeur de billets.

Première étape : le désamiantage

Le bâtiment de 250 mètres carrés sera donc démoli. Première étape : le désamiantage. Pendant la durée des travaux, les parkings situés à côté seront impraticables. Ces terrains appartiennent à la SNCF. Des parkings en bien mauvais état truffés de nids de poule. Les usagers du TER qui avaient l'habitude de s'y garer devront trouver d'autres places de stationnement dans les rues adjacentes et sans doute prévoir un petit délai supplémentaire pour aller prendre leur train. Cette gare est desservie par des trains express régionaux circulant entre Rennes et Vannes, ainsi qu'entre Rennes et Nantes.