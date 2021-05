A Caen la Mer, Twisto baisse le tarif de ses abonnements annuels

A compter du 1er juillet, les prix de tous les abonnements annuels vont baisser et la grille tarifaire va être simplifiée. Une offre présentée comme "plus équitable et plus attractive" pour inciter les habitants de Caen la Mer à utiliser les transports en commun.

Comment relancer une fréquentation mise à mal par les confinements successifs et inciter les habitants de Caen la Mer à plus utiliser les transports en commun ? En adaptant l'offre. En effet aujourd'hui, Twisto c'est, bus et trams compris, 52 000 trajets par jour. Un nombre important mais c'est 20 000 de moins comparé à la situation d'avant crise Covid. Et l'objectif, à terme est d'arriver à "90 000 trajets par jour quand nous serons revenus à la normale" précise Laëtitia Crinon, directrice marketing et commerciale de Keolis Caen qui gère le réseau de transports pour la collectivité.

Caen la Mer va débourser 265 000 euros supplémentaires pour compenser la baisse des abonnements

Parmi les nouveautés, une grille qui se veut plus simple et plus équitable, basée en premier lieu sur des critères d'âge. A titre d'exemple, il existe désormais un abonnement spécifique pour les 4-10 ans à 10 euros par mois pour un engagement annuel. Un tarif qui passe à 15 euros pour les 11-17 ans, soit une baisse de 24% comparé aux précédents tarifs. Cette remise à plat permet aussi de corriger quelques inégalités : jusqu'à présent un étudiant payait plus cher qu'un salarié aidé par son entreprise. Cet étudiant va voir lui aussi son abonnement baisser.

En contre partie, le ticket une heure va par exemple augmenter de 10 centimes pour être porté à 1 euro 60. "C'est un ticket qui n'a pas évolué depuis 2016, plaide Nicolas Joyau, vice-président à Caen la Mer en charge des mobilités. Il augmente pour financer en partie la baisse des abonnements : l'idée c'est aussi de fidéliser sur le réseau, que le ticket reste la solution de dernier recours."

Toutefois, cette hausse ne sera pas suffisante pour compenser la baisse des abonnements. Caen la Mer va donc mettre la main à la poche et débourser 265 000 euros supplémentaires pour inciter les habitants de la communauté urbaine à utiliser les transports en commun.

