"L'effondrement du pont, à Canet, on a failli le vivre quand le câble a lâché"

Canet, France

A Canet, l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn en Haute-Garonne ce matin a eu un écho particulier, un an et demi après un incident qui aurait pu lui aussi virer au drame. En avril 2017, un câble du pont suspendu avait cédé, entraînant 3 mois et demi de fermeture et rétrospectivement une belle frayeur.

ça rappelle de mauvais souvenirs

"C'est sûr, ça fait un coup parce que nous on a failli le vivre quand le câble a cédé, explique le maire Claude Revel. On était à la merci que le pont s'effondre, ça rappelle de mauvais souvenirs. Et malgré les efforts du département pour sécuriser le pont, on a toujours peur qu'il arrive quelque chose".

Interdit au-delà de 12 tonnes

Les travaux de 2017 ont seulement permis de consolider la structure. Les câbles ont été renforcés. Depuis, par précaution, la circulation est interdite aux camions de plus de 12 tonnes. Restriction plus ou moins respecté à "80%", selon l'élu. "_Certains camions forcent le passage_, surtout les poids lourds étrangers pour gagner une demi heure. C'est rageant...".

Rageant et dangereux, au regard du cas de Mirepoix: le pont a cédé quand un camion s'est engagé, dont le poids dépassait les 40 tonnes, bien au delà des 19t autorisées.

Refait à neuf en 2020

Aujourd'hui, le pont attend toujours son grand chantier de rénovation prévu en 2020. L'appel d'offre est lancé. "Tous les câbles vont être changés, détaille Gilles Lavaud responsable adjoint au service route du conseil départemental. Il sera quasiment neuf et prêt à nouveau pour cent ans." Ce qui permettra aussi de lever les restrictions de trafic.

Les voitures pourront circuler le temps des travaux, au moins en alternance. Coût estimé: 3 voir 4 millions d'euros, ce qui va doubler l'an prochain le budget consacré à l'entretien des ponts (4 millions, soit 10% du budget route).

259 ponts dits sensibles dans l'Hérault

Comme à Canet, une partie des ponts du département sont sous surveillance étroite. Sur 2.900 ouvrages, 259 ponts sont considérés comme sensibles et deux fois plus contrôlés que les autres. Parmi eux, les 7 ponts suspendus que comptent le département. Ils présentent un risque particulier en raison de leur structure métallique, exposée à la corrosion. Hormis le cas de Canet, les 6 autres sont "en bon état" selon le département.

