A cause d'un incendie, la Nationale 116 coupée à hauteur de Nefiach, dans les Pyrénées-Orientales

Attention si vous devez prendre la Nationale 116 : à cause d'un incendie, la route est en ce moment coupée dans les deux sens à hauteur de Nefiach. Le feu s'est déclaré vers 15 heures.

A 18 heures, entre 20 et 30 hectares avaient déjà brûlé entre Nefiach et Millas. Les promeneurs et les pêcheurs des lacs de Millas ont été évacués. Selon nos informations, un mas a aussi été évacué à titre préventif. 250 pompiers et quatre canadairs sont en ce moment mobilisés.

La route Nationale 116 est donc coupée. Des déviations ont été mises en place à hauteur d'Ille-sur-Têt et Millas.

