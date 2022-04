Pour éviter les travaux et les bouchons sur l'A20, entre Saint-Hilaire-Bonneval et Magnac, certains automobilistes préfèrent rouler sur le réseau secondaire. Résultat, la commune de Pierre-Buffière doit endurer le passage incessant de voitures et les habitants en ont ras-le-bol.

A cause des travaux sur l'A20, Pierre-Buffière est engorgée de voitures et les habitants n'en peuvent plus

Depuis le 28 mars, l'autoroute A20 est en travaux entre Saint-Hilaire-Bonneval et Magnac. Pour permettre aux agents de réaliser ces travaux, les automobilistes circulent sur une seule voie, créant par la même occasion des ralentissements et parfois, des bouchons. Alors pour les éviter, certains automobilistes quittent l'autoroute avant les travaux et préfèrent emprunter sur le réseau secondaire qui passe notamment par la commune de Pierre-Buffière. La route qui traverse la commune est depuis engorgée par un ballet incessant de voitures qui exaspère les habitants. Fanny habite dans le bourg : "Les gens oublient qu'ils ne sont pas sur l'autoroute et roulent très vite. C'est dangereux, surtout qu'ici, il y a des personnes âgées et des enfants. De plus, on entend toute la journée les accélérations et freinages, c'est insupportable".

Un sentiment partagé par la patronne du bureau de tabac, Elodie, elle regrette aussi que les voitures ne font que passer, "ils sont trop pressés d'arriver à leur destination, donc ils ne s'arrêtent pas, explique-t-elle, qu'ils s'arrêtent et fassent travailler les commerçants, au moins".

Manque de signalisation

Jean-Claude tient le Petit Blanzou, sur la route centrale, depuis plus de 20 ans. D'habitude, il est complet lors des vacances de Pâques, mais là, son restaurant est vide. Il dénonce le manque de signalisation sur l'autoroute : "Les personnes qui traversent la commune ne s'arrêtent pas, mais ceux qui veulent s'arrêter à Pierre-Buffière sur le chemin, _ils ne savent pas que la sortie 40 est fermée_, parce que ce n'est pas marqué en amont sur l'autoroute. Ils ne savent pas qu'il faut sortir à Saint-Hilaire-Bonneval, alors les gens se retrouvent à Magnac, 8 kilomètres plus loin et c'est trop tard... ils ne font pas demi-tour". Il estime avoir perdu 80% de son chiffre d'affaires, "entre les deux ans de COVID et les travaux depuis le 28 mars, c'est la catastrophe... je n'avais pas besoin de ça. Je demandais seulement un panneau pour indiquer comment venir jusqu'ici" se désole le patron du restaurant.

Les travaux entre la sortie 39 et 41 sur l'A20 vont encore durer jusqu'au 5 mai.