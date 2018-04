Une manifestation a rassemblé une soixantaine de personnes vendredi matin pour réclamer le maintien de l'activité d'entretien des trains sur ce site. Les cheminots dénoncent un gâchis humain et financier et sont inquiets pour l'avenir de la ligne TER Perpignan Cerbere.

Cerbère, France

La fermeture du site de maintenance de Cerbere est programmée pour le 02 juillet prochain. Conséquence de cette décision, une centaine de voitures de trains "corail" vont être envoyées à la casse, et douze agents de la SNCF vont devoir être réaffectés ailleurs. Les cheminots en appellent à la mobilisation des élus et des habitants pour tenter de sauver ce site déjà menacé de fermeture en 2009, et dénoncent la dispersion d'un savoir faire technique ainsi qu'un énorme gaspillage d'argent public.

Une centaine de voitures de trains corail envoyées à la casse

La SNCF veut mettre fin à l'exploitation du matériel des trains "corail" pour le trafic des TER, alors qu'elle représente l'essentiel du travail de maintenance réalisé à Cerbere. Pour Georges Gauby, cheminot retraité et syndicaliste CGT, cette décision va se traduire par un énorme gaspillage d'argent public:

Ce sont plus de 100 voitures qui vont être détruites, alors que certaines ont été rénovées en 2009 pour plusieurs millions d'euros !! C'est un scandale, un véritable gâchis financier et humain.

Comme une centaine d'autres, cette voiture est promise à une destruction prochaine © Radio France - Tanguy Bocconi

Plusieurs voitures qui doivent être envoyées à la casse ont été rénovées en 2009 © Radio France - Tanguy Bocconi

Un constat partagé par Patrice Fons, délégué personnel CGT : "Tous ces trains pourraient tout à fait rouler pendant encore vingt ans, et il y aurait du monde pour les prendre, si la SNCF s'en donnait les moyens, avec des horaires et des arrêts adaptés aux besoins de la population !"

Le maire de Cerbere inquiet pour le devenir de sa commune

Au delà du sort des agents du site et de l'entreprise SNCF, cette fermeture programmée impactera directement la population de Cerbere, souligne le maire et ancien cheminot Jean Claude Portella : " Nous n'avons aucun moyen de reconversion économique ici ! Nous sommes sommes limités par les règles d'urbanisme et la loi littoral... en tuant le train on tue la commune à petit feu. Quand je suis arrivé ici en 1966, plus de 500 cheminots travaillaient sur le site de Cerbere, aujourd'hui ils ne sont plus qu'une centaine."