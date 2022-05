À Châteauroux, des ateliers de prévention routière dans les quartiers populaires

Sensibiliser pour essayer de moins réprimer. C'est un peu l'idée des services de l'Etat et de la mairie de Châteauroux via cette opération. Une dizaine de stands proposent diverses animations : simulateurs de deux-roues, lunettes qui permettent de simuler un état d'ébriété…

Se faire voir dans les quartiers

"Cela nous semble important de faire du lien avec des habitants vers qui on a moins pu aller pendant deux ans, à cause de la crise sanitaire" avance Brice Tayon, adjoint à la sécurité à la mairie de Châteauroux. "Et c'est parfois aussi dans ces quartiers là que l'on voit qu'il y a certaines dérives en termes de conduite d'engins deux roues. On veut sensibiliser nos habitants, mais ça n'est pas limité au jeune public. C'est pour tous les habitants" souligne l'élu.

"Ce sont des quartiers où souvent les personnes ne vont pas spontanément vers nous. Nous allons donc spontanément vers eux" appuie Céline Bures, directrice de cabinet de la Préfecture.

Les même stands seront installés le mercredi 11 mai place de Touraine, dans le quartier Beaulieu. Puis le 18 mai dans le quartier Vaugirard.