À Châteauroux, l'enfouissement des lignes à haute-tension vient de commencer

Ils ont commencé ce lundi, et dureront trois mois. À Châteauroux, les travaux d'enfouissement des lignes à haute-tension vont occuper jusqu'à la fin de l'année l'avenue Pierre de Coubertin, et dans son prolongement, le boulevard des Charmilles et le boulevard Blaise-Pascal.

Des lignes aériennes vieilles de près d'un siècle

Il était temps de changer ce réseau électrique : "les lignes datent de 1927", explique Didier Burnel, directeur régional maintenance chez RTE. Or, elles alimentent à la fois la ville et la ligne SNCF qui remonte vers Paris. Il est donc nécessaire de les maintenir en état. Fin 2020, les nouvelles lignes souterraines seront donc mises en place ; l'année prochaine, la dizaine de pylônes électriques seront démontés et remisés. "L'avantage des lignes souterraines, c'est que l'on est exempt de toutes les problématiques météo : vent, foudre, givre... Mais aussi les impacts avec les oiseaux, etc."

" Des travaux aussi importants sur des axes importants, ça entraîne évidemment des perturbations"

Montant du chantier : six millions d'euros, mais cela ne se répercutera pas sur nos factures d'électricité, assure RTE. En revanche, il faudra se montrer patient pour ceux qui vivent et circulent sur le trajet des travaux : "Il y aura de gros ralentissements", prévient Frédéric Perreau, technicien voirie à Châteauroux Métropole. Notamment entre le 5 et le 30 octobre, au croisement avec l'avenue de la Châtre : "Nous demandons aux gens de bien respecter les déviations, et s'ils peuvent éviter le secteur pendant cette phase de travaux, ce serait encore mieux."

La ville assure cependant avoir fait de son mieux pour limiter les nuisances. "Mais des travaux aussi importants sur des axes importants, ça entraîne évidemment des perturbations", reconnaît Roland Vrillon, maire adjoint aux travaux. "Nous avons fait le maximum pour que les riverains soient bien desservis, ainsi que les entreprises et les établissements scolaires (le lycée Blaise-Pascal, celui des Charmilles et l'école des Poiriers). Les riverains pourront rencontrer les entreprises qui font les travaux et se coordonner pour sortir leurs voitures, etc." Un samedi soir sur deux, jour de match pour la Berrichonne, la route sera libre pour permettre l'accès au stade. Les travaux aux abords des écoles se feront sur les périodes de vacances scolaires.

Des référents pour répondre aux questions des habitants

Roland Vrillon "demande aux Castelroussins de la compréhension, parce que si ces travaux sont faits, ce n'est pas pour les embêter mais pour assurer une meilleure distribution de l'électricité." La Métropole a désigné des référents, disponibles pour répondre aux questions des riverains en cas de besoin. Ils sont joignables via l'accueil de la mairie.

Le calendrier des travaux

Le plan de travaux © Radio France - Lisa Guyenne

Les travaux d'enfouissement sont désignés par le tronçon bleu sur cette carte. Depuis ce lundi et jusqu'au 2 octobre, la partie la plus au nord (avenue Pierre-de-Coubertin jusqu'au boulevard d'Anvaux) est en travaux. Ensuite, à partir du 5 octobre, le gros des travaux se déplace au croisement avec la route de la Châtre. Deux équipes techniques seront sur place : la première va remonter le boulevard, la deuxième descendra en direction du lac des Chevaliers.