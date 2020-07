A Chichée, la réhabilitation du pont qui enjambe le Serein devenait urgente

Des engins de travaux, mais plus de voitures, de camions ni de piétons. Depuis le 15 juin, la circulation est entièrement coupée sur le pont de Chichée (Yonne). Ce pont métallique construit en 1871 montrait des signes de fatigue, qui pouvait mettre, à terme, les usagers en danger. Christophe Gapilian est responsable du service ingénierie au Conseil départemental. "Sur cet ouvrage on avait un problème structurel au niveau des parties métalliques. C'était entièrement rouillé. Si on ne faisait pas les travaux, les dalles pouvaient descendre ou rompre sous le poids d'un camion lourdement chargé."

630 000 euros de travaux

L'Yonne compte 1200 ouvrages de ce type, des ponts et des murs de soutènement, qui font l'objet d'une surveillance régulière de la part des agents du conseil départemental. Il y a aussi des contrôles plus poussés tous les trois ans, qui permettent de donner les priorités d'investissements explique Christophe Bonnefond. Il est en charge des infrastructures et des travaux au département. "L'énorme difficulté c'est de gérer les coûts dans le temps. Puisque ce simple petit pont revient à 630 000 euros de travaux. Sept millions d'euros pour celui de Pont-sur-Yonne. Et donc ces contrôles réguliers nous permettent de les planifier. Sinon ce serait impossible car c'est le département qui finance ces travaux à 100%."

De gauche à droite, Alain Droin, le maire de Chichée, Christophe Gapilian, chargé des ouvrages d'art au Conseil départemental. Patrick Gendraud, président du département et Christophe Bonnefond en charge des travaux au Conseil départemental © Radio France - Damien Robine

Le Pont de Chichée rouvrira fin octobre

A Chichée, le Pont rouvrira à la circulation à la fin du mois d'octobre. En effet les travaux ont débuté avec deux mois de retard en raison de la crise sanitaire. Ils devaient se terminer fin août pour permettre aux viticulteurs de l'emprunter au moment des vendanges. Des viticulteurs qui ne réagissent pas tous de la même façon selon le maire de Chichée Alain Droin. "Il y en a qui comprennent bien la situation. D'autres sont plus septiques en disant que les travaux pouvaient attendre. Car ceux qui ont beaucoup de vignes de ce côté ci de Chichée vont être particulièrement pénalisés." Ils devront en effet emprunter la déviation, par Chablis ou par Chemilly-sur-Serein.