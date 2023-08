A Clermont-Ferrand, de plus en plus de vacanciers choisissent le bus

Avec l'inflation et l'augmentation du prix du train, partir en vacances à coûts réduits devient un véritable défi. Les voyageurs sont donc de plus en plus nombreux à opter pour le voyage en autobus. Moins chères que le train ou la voiture, les compagnies de bus proposent de rallier la mer dès 13€ pour Montpellier par exemple.

Sur le quai, Matthieu s'apprête à embarquer pour Milan et admet : "En toute honnêteté, je préfère prendre le train". Mais avec un billet à seulement 48€, contre environ 150€ avec le train, le choix s'est imposé de lui-même. Un peu plus loin, Juliette vient de déposer sa valise et confie : "J'aurais pu prendre ma voiture ou opter pour le covoiturage, mais j'ai choisi le bus pour des raisons économiques et écologiques".

Près de 1600 bus par mois au départ de la gare des Salins

En juin 2023, pas loin de 1600 bus sont partis de Clermont-Ferrand, contre 1300 l'année précédente. Les voyageurs ont pu se rendre à Lyon, Grenoble et Bordeaux, mais aussi à Bilbao, Porto ou encore Milan. "Sur les destinations internationales, on observe une augmentation de 15% du nombre de départs", explique Madeline Bernardet, directrice de la gare routière.

Les bus sont également très prisés pour voyager en France et profiter de vacances à la mer à petit budget. Pour faire face à la hausse de la fréquentation, Madeline Bernardet a demandé aux compagnies de transports de s'adapter : "Les voyageurs ont été nombreux à nous demander des trajets pour partir à la mer. Flixbus et Blablacar ont accepté de mettre en place des destinations ponctuelles pour l'été".

Lucas Nitzsche

