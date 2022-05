À Clermont-Ferrand, Vélocité 63 immatricule votre vélo pour dissuader les voleurs

Après deux ans de disette, la Fête du vélo a fait son retour sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand, ce samedi. Plusieurs animations ont été organisées : de la prévention avec la police municipale, un stand de vélos vendus à prix réduit par le collectif Vélocité 63. Cette association d'usagers proposait également de faire graver votre bicyclette. Une opération qu'elle fait payer cinq euros - qui peut coûter entre 10 et 30 euros en magasin spécialisé - et qui permet d'inscrire votre vélo dans une base de données nationale en cas de vol ou de de perte. Vélocité 63 indique de 60% des vélos dérobés à Clermont-Ferrand sont récupérés.

5% des bicyclettes retrouvées sont rendues à leur propriétaire

Mais le retour à son propriétaire est beaucoup plus compliqué. Toujours selon les chiffres du collectif, "seulement 5% sont rendus car les policiers ne peuvent pas remonter la piste", explique Didier de Vélocité 63. Cette immatriculation ne prend que quelques minutes, le temps d'inscrire le nom du propriétaire, son adresse mail et son numéro de téléphone dans le registre. Elisabeth avait payé son vélo à assistance électrique près de 1.300€ il y a deux ans. "C'est son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs !", se souvient-elle.

Je prends la batterie avec moi mais je ne sais jamais vraiment où le poser - Elisabeth

Désormais, elle a dépassé le millier de kilomètres à force de l'utiliser le week-end mais aussi pour aller à la rencontre de clients, dans le cadre de son travail. Cette sexagénaire s'inquiète souvent au moment de laisser sa bécane dans la rue : "Je prends la batterie avec moi mais je ne sais jamais vraiment où le poser. Il faudrait qu'il y ait plus de parkings souterrains pour les vélos et que l'abonnement ne soit pas mensuel. Ça permettrait plus de flexibilité."

Désormais, la loi oblige tout vendeur à proposer des vélos identifiés par un numéro de série. © Radio France - Yvan Plantey

Catherine et Bruno sont aussi venus faire graver leur vélo respectif. Ils les utilisent pour sillonner l'Europe. "On a suivi le Danube en partant d'Allemagne pour aller jusqu'à Vienne en Autriche. On a aussi visité l'Alsace et les bords de Loire", détaille la première. Ces deux Chamaliérois partent en balade avec un gros sac et une tente "donc c'est pas mal de ne pas avoir d'antivol trop lourd à transporter", précise le second.

Ils ont tous les deux acheté leur bicyclette il y a plusieurs années mais il faut savoir que tous les vélos qui ont moins d'un an sont automatiquement gravés. Si ce n'est pas le cas, vous avez le droit de le demander au vendeur.