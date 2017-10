A Clermont-l'Hérault, on préfère augmenter le temps de stationnement gratuit plutôt que le montant des PV

Au moment ou de nombreuses communes s'apprêtent à augmenter le montant des PV de stationnement dans le cadre de la loi MAPTAM, la commune de Clermont-l'Hérault a décidé pour sa part d'augmenter le temps de stationnement gratuit dans le centre ville. Un contre-pied qui a aussi des raisons économiques

Stationnement attention danger ! Une réforme prévue au 1er janvier 2018 va permettre aux communes de déterminer elles-mêmes le montant des amendes liées au stationnement (loi sur les métropoles , loi MAPTAM votée en 2014). Un nouveau dispositif qui remplacera l'amende forfaitaire de 17 euros, traditionnellement dressée en cas d'absence de ticket derrière le pare-brise.

Dans l'Hérault, les communes appliqueront ce nouveau dispositif de diverses manières. A Montpellier, l'amende initiale restera fixée à 17 euros. Seul le délai de paiement passera de 45 à 15 jours. A Béziers en revanche, le conseil municipal vient de décider de fixer le montant de l'amende à 30 euros en zone jaune (un montant réduit à 25 euros si on paie dans les 72h), et en zone verte à 20 euros (minorée à 17 euros si on paie dans les 72h).

A Clermont l'Herault, c'est une toute autre politique en matière de stationnement qui va bientôt s'appliquer. En ville, une grande partie du stationnement est classée zone bleue. Jusqu'à présent, le stationnement y était gratuit pendant une heure. La municipalité a décidé d'augmenter ce délai. Bientôt, les automobilistes y bénéficieront d'une heure et demi totalement gratuite.

Le disque de stationnement continuera d'être utilisé, mais pour une demi-heure supplémentaire © Radio France - Maxppp

Une mesure forcément bien accueillie par la population. Mais si les élus ont décidé d'étendre la durée du stationnement gratuit d'une heure à une heure et demi, çà n'est pas que pour faire plaisir aux automobilistes. Salvador Ruiz, le maire de Clermont-l'Hérault considère que c'est d'abord dans l'intérêt de sa commune. Une commune qui veut dynamiser et réhabiliter son centre ville. "Le fait d'augmenter d'une demi heure, devrait permettre aux usagers de mieux et plus fréquenter nos commerces. Ma préoccupation première, çà n'est pas de rentrer de l'argent grâce aux PV, mais qu'on préserve la rotation des clients qui fréquentent le centre" estime t'il.

Les places de stationnement gratuit, mais à durée limitée, ne manquent pas © Radio France - Guillaume Roulland

Attention toutefois. Au bout d'une heure et demi, la police municipale de Clermont-l'Hérault continuera de verbaliser les contrevenants. Les élus n'ont d'ailleurs pas encore officiellement décidé si le montant de l'amende de base augmentera. Mais la tendance serait plutôt à vouloir la maintenir à 17 euros.

Salvador Ruiz, le maire de Clermont-l'Hérault Copier