Dans le Sud-Mayenne, la départementale 771 repasse à 90 km/h, mesure plutôt bien accueillie

Ce lundi 1er février, deux nouvelles routes mayennaises repassent à une limitation de vitesse de 90km/h. La première entre Ernée et Saint-Denis-de-Gastines, la seconde, la RD771, entre Laval et Renazé, l'un des axes les plus fréquentés du département qui permet de relier le littoral atlantique. Au total, sur le réseau géré par le Conseil Départemental, 228 kilomètres de routes sont concernées par les 90km/h.

Lucas est un habitué de la route départementale 771 entre Craon et Cossé-le-Vivien. Revenir à 90kmh est logique, la visibilité y est bonne estime-t-il : "la route, avant, était à 90 et il n'y avait pas, je crois, davantage d'accidents". Dominique lui, est moins convaincu car augmenter la vitesse, c'est aussi augmenter le risque d'accident : "c'est peut-être une bonne chose mais entre Cossé et Craon, il y a eu beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup de gens qui doublent un peu n'importe comment, ça peut être dangereux".

Lorsque les routes étaient limitées à 90km/h, le bilan moyen annuel des morts était de 22 dans le département. L'an dernier, une année particulière avec une baisse significative du trafic en raison des confinements, 9 personnes ont perdu la vie sur les routes mayennaises.