Coutances, France

Cosibus entrera en fonction demain lundi 3 septembre dès 7 heures du matin jusqu'à 19H. A raison d'un passage toutes les heures. C'est un minibus urbain de 23 places. La ligne relie le nord de la ville au sud. Une boucle de 7km. De la Louverie au Pont de Soulles en passant par la mairie, le palais de justice, la gare et du mardi au jeudi, le bus fera un détour par le parc des sports et la zone de délasse où on trouve le pôle de santé. C'est Normandie voyages, une filiale de Transdev, qui assurera le service.

Le premier mois gratuit

Inauguration de Cosibus © Radio France - katia lautrou

La ville va expérimenter ce bus pendant 3 ans ensuite, elle décidera, ou non, de continuer l'aventure. Ce projet va coûter 200 000 euros par an à la mairie. Côté tarifs, le billet à l'unité coûtera 50 centimes. Les usagers pourront également prendre un abonnement à 5 euros par mois. Le premier mois est gratuit. La ville se donne 3 mois pour réajuster en fonction des besoins. Selon les estimations, un peu plus de 70 habitants devraient emprunter ce nouveau bus

Des infos à retrouver sur www.cosibus.fr ou contact@ville-coutances.fr