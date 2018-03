A Dampierre-les-Bois, le centre de contrôle technique fait le plein deux mois avant la réforme

Par Caroline Felix, France Bleu Belfort-Montbéliard

A partir du 20 mai, le contrôle technique des voitures sera plus contraignant, plus long et un peu plus cher. Les automobilistes prévoyants inondent les centres de contrôle avant que la réforme ne soit appliquée. Exemple à Dampierre-les-Bois, dans le Doubs.