À Dax, le vieux pont fermé jusqu'en avril pour se refaire une santé

Un chantier de taille commence ce 21 août 2023 à Dax (Landes). Il s'agit de donner une nouvelle vie au vieux pont de la ville qui enjambe l'Adour et mène au centre-ville. Celui-ci, construit il y a près de 170 ans, va être examiné et réparé de la pile à la chaussée. Au total**, huit mois de travaux qui nécessitent sa fermeture.**

ⓘ Publicité

Des travaux en deux étapes

Le chantier est prévu de août 2023 à fin avril 2024 et va se dérouler en deux temps. Un budget de 1,37 million d'euros est dédié à ces travaux, financés par le conseil départemental des Landes.

La première étape qui démarre ce 21 août, et qui va durer jusqu'à début décembre. Il s'agit de rénover les réseaux d'eau, d'électricité et de télécommunication, puis dans la foulée de rénover la chaussée et les trottoirs.

Ensuite, la deuxième étape est prévue de mi-janvier à fin avril 2024. Il s'agit cette fois de rénover et renforcer la structure du pont, construit en 1857 ! C'est probablement la partie la plus technique des travaux puisqu'il faut intervenir notamment sur la surface intérieure et concave des arcs qui maintiennent le vieux pont. Il s'agit, entre autres, de traiter la corrosion et les détériorations du temps avec des échafaudages suspendus.

À noter : le vieux pont sera ouvert pour les fêtes de fin d'années pour faciliter les achats dans le centre-ville de Dax

Comment circuler pendant les travaux

Ce gros chantier peut vite devenir un casse-tête ! En effet, entre 17 et 18.000 véhicules passent chaque jour sur le vieux pont ! De quoi générer des embouteillages conséquents lorsque celui-ci est fermé à la circulation, c'était le cas par exemple en mai dernier lors d'une immense fuite d'eau.

Des déviations sont mises en place le temps des travaux :