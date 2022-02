A Dijon, difficile de rentrer en taxi après une hospitalisation

Dominique est un patient de 70 ans, qui n'a pas pu rentrer chez lui en taxi, à la sortie d'une opération ce mardi, au CHU Mitterrand. Habitant du quartier de la Toison d'Or, il exprime sa colère. En effet, le septuagénaire a dû rentrer en tramway, après avoir passé plus de 5 heures au bloc opératoire, parce qu'aucun chauffeur ne l'a pris en charge à la sortie. Son bon de transport adressé par son médecin, qui lui permettait d'avoir une course remboursée par la sécurité sociale jusqu'à son domicile, n'a pas été accepté par les taxis dijonnais. Un fait qu'il a du mal à comprendre. 3 autres patients auraient également vécu la même situation, mardi matin aux alentours de 9h15. Un phénomène qui n'est pas nouveau d'après les explications que nous apportent les taxis de la ville.

Une méfiance des taxis sur ces bons de transports

Deux chauffeurs nous expliquent avoir déjà rencontré des problèmes à la sortie de l'hôpital en prenant en charge des patients munis d'un bon de transport. D'après Alexis, un professionnel du secteur, certains médecins prescrivent des bon alors que les personnes n'en n'ont pas vraiment le droit. C'est notamment le cas en sortie d'urgence. Si le patient n'est pas atteint par une "maladie longue durée" (ou ALD), la sécurité sociale ne rembourse pas la course. Le chauffeur se voit alors dans l'obligation de demander au client d'avancer la course et de remplir un formulaire adressé par la sécurité sociale. Mais parfois, ils refusent. C'est notamment ce qui est arrivé à l'un de ses collègues. Celui-ci note toutefois que cela est rare, et que le plus souvent, il accepte la prise en charge en faisant confiance au client.

Toutefois, la méfiance des taxis sur cette prescription médicale et son système de remboursement pourraient expliquer le fait que certains patients aient du mal à être pris en charge par un taxi, à la sortie de l'hôpital, à Dijon.