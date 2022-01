Nouvelle conséquence de la crise sanitaire, à partir de ce vendredi 14 janvier, Divia adapte (à nouveau) son offre et réduit un peu ses trams. Cela s'explique par la baisse de fréquentation liée au télétravail et l'augmentation des absences liées au Covid-19 dans l'entreprise.

Dijon : le tram adapte (à nouveau) ses horaires pour faire face aux absents et à la baisse de fréquentation

Il y aura un peu moins de tram à partir de ce vendredi 14 janvier 2022. "Deux rames de tram en moins en moyenne par jour soit deux minutes d'attente en plus pour les voyageurs" confirme Thomas Fontaine le directeur de Kéolis Mobilités. Conséquence de la crise sanitaire, Divia adapte (à nouveau) son offre.

Baisse de la fréquentation avec le retour du télétravail

"C'est dû à la baisse de fréquentation liée au télétravail et l'augmentation des absences liées au Covid-19 dans l'entreprise", poursuit le responsable du réseau Divia. En moyenne 25 à 30 personnes manquent à l'appel sur un effectif de 730 salariés. Résultat, la direction indique que dès ce 14 janvier il faudra attendre deux minutes de plus pour le tram sur les lignes T1 et T2. Le samedi ce sera un tram toutes les dix minutes.

La direction de Divia indique que cela correspond à 93% de son offre normale. En revanche peu ou pas de changements pour les bus, que ce soit les Lianes ou les transports scolaires, leurs fréquences restent les mêmes.