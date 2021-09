Dijon : un trophée pour redorer l'image des routiers

"Nous ne sommes pas des abrutis derrière un volant" lance avec un grand sourire Yohann Rembert devant son beau camion rebaptisé "Red Pearl" (la perle rouge). "Dans notre métier, il faut aussi être secrétaire, manutentionnaire ou commercial". Ce père de famille de Nevers fait partie des 16 chauffeurs volontaires venus tenter de décrocher le trophée de meilleur chauffeur-routier de la Bourgogne-Franche-Comté.

Leur journée se répartit entre tests écrits sur la règlementation, épreuve de conduite sur simulateur et maniabilité au volant d'un semi-remorque sur un parking. Tous ont à cœur de défendre leur profession. "C'est un métier qui demande beaucoup de rigueur" poursuit Yohann Rembert. "Moi je fais de l'international, je pars le lundi et c'est la grande aventure toute la semaine. On rencontre beaucoup de monde, on voit beaucoup de paysages. On est accompagné de la radio qui devient une amie de la route" confie-t-il en souriant. "Je fais aussi partie de ceux qui ont gardé la Cibie (un système de communication par radio entre camions, très à la mode jusqu'à l'aube des années 2000, avant d'être supplantée par la généralisation des smartphones NDLR). D'ailleurs ca revient à la mode."

Baby Shark sur la route

"J'ai un frigo, la clim de nuit, mon pack confort. J'ai personnalisé mon camion à mon gout, avec notamment un Klaxon 6 trompes avec 21 sonneries. Dans les embouteillages je ne passe pas inaperçu, on voit les sourires des gens, surtout des enfants quand je joue la mélodie "Baby Shark" ! Et puis, un beau camion ça compte auprès des clients, ils disent "Whahou, eux ils sont propres, c'est du sérieux !"

Yohan, au volant de son "Red Pearl" © Radio France - Olivier Estran

Payé au Smic

"Ah oui, le camion c'est notre maison de la semaine" poursuit Cédric Brenot, un des 2 chauffeurs Côte-d'Oriens de ce concours. Ce père de famille de Soissons-sur-Nacey travaille pour un transporteur de Savoie et se trouve aussi sur la route du lundi au vendredi sans interruption. "On se retrouve à vivre dans nos véhicules comme les forains, alors j'ai personnalisé mon Mercedes avec des housses de sièges, des rideaux. Je suis chez moi, c'est bien mieux que de bosser à l'usine. On découvre des paysages, c'est le bonheur, c'est super beau et chaque matin je redémarre avec le sourire" explique Cédric, alias Tazman21, son pseudo tiré du turbulent personnage Taz de la série Looney Tunes.

Cédric, alias Tazman21 ne changerait de métier "pour rien au monde." © Radio France - Olivier Estran

Alors comment expliquer que la profession ne trouve pas aujourd'hui suffisamment de candidats ? "On est pas très bien payés" reconnait Cédric Brenot. "C'est un peu plus que le Smic pour des journées qui débutent parfois à 5h du matin. On est tout de même très mal reconnus dans le monde du transport. Mais bon , il n y a pas le choix dans la vie. J'ai une petite fille de 3 ans et je fais des concessions. On a rien sans rien et moi j'aime mon métier, je ne changerai pour rien au monde."

Même écho pour Yohann père de 3 enfants. Quand on lui demande s'il se sent capable de passer sa vie sur les routes jusqu'à l'âge de la retraite, il répond avec son grand sourire : "Et même bien au delà ! Quand ma femme et moi serons retraités, on imagine acheter un beau camion américain et sillonner les routes du monde avec !"

Plus de 300 conducteurs formés chaque année à Longvic

"Toutes les 7 semaines, on rentre des sessions de candidats" assure Stephan Charchaude, directeur du centre Aftral où se déroule ce trophée régional. "Il faut compter 434 heures de formation, soit douze semaines et demi avant d'espérer être diplômé. On commence sur simulateur avant de prendre un vrai camion. On a 95% de réussite."

Epreuve de conduite sur simulateur © Radio France - Olivier Estran

Au fait, c’est le mâconnais Sébastien Buravand conducteur de l’entreprise Salesky Bourgogne qui remporte cette sélection du Trophée des Routiers à Longvic. Il représentera donc la région Bourgogne-Franche-Comté lors de la finale nationale qui se déroulera en novembre à Paris.