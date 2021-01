A Égletons la route se déneige toute seule

La Power Road, c'est son nom, est une route d'une centaine de mètres dans le centre d'Égletons. Elle est équipée d'un réseau de tuyaux dans lequel circule de l'eau et de l'antigel. Le tout est chauffé grâce au réseau de chaleur de la commune. Développée par l'entreprise Eurovia cette chaussée encore expérimentale est ouverte à la circulation depuis plusieurs mois. Mais elle n'avait pas encore pu démontrer son efficacité avant l'épisode neigeux de ces derniers jours.

Des capteurs dans la chaussée

Charles Ferré, maire d'Égletons, comme de nombreux habitants de la commune, est allé voir sur place au lendemain de la première chute de neige. "C'est la première chose que j'ai vérifiée le matin" dit-il en souriant. Et il n'a rien vu. Il n'y avait absolument aucun flocon dessus alors que partout ailleurs dans la commune les chaussées avaient une couche de 20 voire 30 centimètres de neige. Il faut dire que cette route surveille en quelque sorte l'arrivée du froid et de la neige. "On a des capteurs dans la chaussée qui vont détecter quand il y a de la neige" explique Sandrine Vergne d'Eurovia. Et alors automatiquement le réseau de chauffage s'enclenche dans la route qui en quelques instants est suffisamment chaude pour empêcher la neige de tenir. Idem pour le verglas.

Des routes ciblées

N'imaginez pas cependant voir ce type de route se généraliser partout. Car celle-ci a besoin d'un système de chauffage pour fonctionner. La Power Road sera donc limitée à des emplois particuliers souligne Sandrine Vergne. "L'objectif est de cibler où est-ce qu'on a besoin de déneiger ou de déverglacer tout le temps" : par exemple des entrées d'urgences d'hôpital, des sorties des pompiers ou des routes très accidentogènes. Mais la Power Road peut marcher dans un autre sens. Grâce à son réseau de tuyaux elle peut capter la chaleur de la route en été. Cette dernière stockée en profondeur peut ensuite servir à chauffer un ou des bâtiments durant l'hiver.