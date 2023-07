À Évreux, Transurbain réduit les horaires des bus de 7h00 à 19h00 "pour la sécurité de tous"

Le réseau de bus Transurbain d'Évreux ajuste ses horaires . Désormais, le premier bus part à 7h00 et le dernier à 19h00, au lieu de 6h00 à 20h00. Le réseau explique ces nouveaux horaires "pour pallier aux événements actuels, et pour la sécurité de tous, à partir du 5 juillet et cela jusqu'à nouvel ordre". Le 5 juillet, c'est pourtant la date à laquelle le ministre des Transports, Clément Beaune, avait annoncé que "la circulation des bus et des tramways pourra reprendre normalement partout en France".

ⓘ Publicité

Une décision "assez pragmatique et assez simple à comprendre" selon Diane Leseigneur, la présidente de Transurbain et maire-adjointe en charge du Logement et du Transport. "Dès qu'il y a eu le début des évènements, on était allé mettre les bus à l'abri sur la base 105" explique l'élue. Les bus de Transurbain sont stationnés la nuit sur la base aérienne 105 d'Évreux, comme ça avait été le cas lors des émeutes en 2005, "ce qui engendre un surcroît de travail considérable. Les équipes d'exploitation, même les gens de bureau, sont obligés de faire du convoyage à partir de quatre heures du matin pour pouvoir les emmener en temps et en heure pour qu'ils puissent récupérer leur bus pour commencer leur service à l'heure". La manœuvre prend une heure et demie le matin et autant le soir.

loading

Réactions d'usagers

Trente-deux trajets sont concernés par ces restrictions d'horaire. "Je l'ai découvert hier matin en prenant le bus à Évreux" peste Didier, en train d'attendre son bus à l'arrêt Hôtel de Ville. "Hier après-midi, je devais aller au cinéma, et la séance se terminant à 18H30 et un bus à 18h35 pour rentrer sur La Madeleine, j'ai préféré annuler" raconte le sexagénaire qui ne comprend pas tout à fait cette décision : "Il y a des gens qui travaillent le matin, qui commencent à 7 heures, je pense que c'est handicapant".

loading

Même sentiment pour Jonathan, "des fois je prenais le dernier bus, le T1 qui part de l'hôpital à 20h10" explique le jeune homme, "on est obligé de voir avec les employeurs pour changer nos horaires de travail". Sur le groupe Facebook Tu sais que tu viens d'Évreux et de son agglo ..., les réactions sont nombreuses. "Mon fils travaille sur la zone carrefour, il finit à 20h et doit maintenant rentrer à pied. Où est la sécurité ?" s'emporte Daniel.

Des restrictions temporaires

"Je comprends les gens, je me mets à leur place, mais à un moment, pour travailler en sécurité, pour les chauffeurs et les clients, on a été obligé de prendre cette décision" justice Diane Leseigneur. Ces horaires sont en vigueur "jusqu'à nouvel ordre". "On a tous en ligne de mire ce qui va se passer autour du 14 juillet ou pas" avance Diane Leseigneur, "donc on maintient jusqu'au moment où on dira on relâche, on peut lever le pied". Les bus de Transurbain pourront alors quitter la base aérienne 105 et retrouver leur garage habituel, dans le quartier de Nétreville, désormais équipé de la vidéoprotection depuis quelques jours.