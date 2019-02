Contre vents et bouchons, on a fait la route entre Vitot dans l'Eure et Rouen

C'était matinale spéciale "Transports" ce jeudi 28 février sur France Bleu Normandie. Nous avons donc embarqué avec Luc de Vitot dans l'Eure pour vous faire vivre le trajet jusqu'à Rouen. Difficultés ou pas, bouchons : on vous résume le voyage.

On a fait la route avec Luc entre Vitot et Rouen

Un départ sans encombres

Le grand départ s'est fait à 7h pile. Au volant, Luc habitant de Vitot près du Neubourg dans l'Eure. Il a 41 ans et travaille comme vendeur multimédia à Barentin. Exceptionnellement, il devait se rendre dans le centre ville de Rouen. Notre mission : atteindre la rue aux Ours au niveau de la cathédrale. La seule inconnue, le temps que l'on va mettre. En temps normal, les 45km doivent se faire en 43 minutes. La plupart des jours, Luc met 1h et parfois 1h15 à se rendre à Rouen.

Dans l'Eure, sur la D80, la route se fait très facilement malgré quelques ralentissements. C'est le réseau téléphonique et internet que l'on perd entre Bourgtheroulde et l'embranchement avec l'A13. Ce qui inquiète le plus Luc "c'est la voie rapide Sud 3".

Le jour se lève dans l'Eure. On fait la route avec Luc auditeur de France Bleu Normandie et habitant de Vitot ! Notre mission ? Atteindre le centre ville de #Rouen. Mais en combien de temps ? Réponse dans quelques minutes 🚗🚦 pic.twitter.com/BkvcdnSs5x — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) February 28, 2019

La Sud 3, le point noir de la ville de Rouen

Les difficultés surviennent sur la N338 (plus connue sous le nom de Sud 3). Les ralentissements commencent sur la deux-voies. On roule au pas. C'est à cet endroit que les embouteillages sont les plus longs.

Luc connait bien cette route. Pour éviter les bouchons, il utilise l'application Waze qui trouve automatiquement un nouvel itinéraire. "Je suis plutôt patient et j'ai trouvé un passe-temps : le chant" s'amuse Luc. En cas de gros bouchons, il lui arrive d'emprunter le bac de la Bouille (76) qui traverse la Seine.

Alors pourquoi de tels bouchons ? "Il y a trop de poids lourds sur cette axe et surtout de nombreux travaux dans le centre ville qui impacte la circulation" selon Luc.

On roule au pas sur la Sud 3 à l'entrée de #Rouen. On prend notre mal en patience. Le GPS nous indique une arrivée à 7h56. pic.twitter.com/kbKm5bCG2u — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) February 28, 2019

Après plusieurs minutes de trajet au ralenti, Luc décide de prendre la trémie juste avant le rond-point de la Motte. Une bonne astuce pour éviter de rester bloquer plus longtemps. Il emprunte alors la rue de la Motte, puis le boulevard de l'Europe. L'artère est dégagée aux alentours de 7h50. La voiture continue ensuite sur l'avenue de Bretagne jusqu'à l'avenue Jacques Cartier.

Prochaine étape : le pont Jeanne d'Arc où la circulation est fluide. Luc tourne ensuite à droite rue du général Leclerc au niveau de l'arrêt du TEOR "Théâtre des Arts". On emprunte les petites rues du centre-ville jusqu'à la rue aux Ours.

Ça y est, la mission est accomplie. On a mis une heure entre Vitot et le centre ville de Rouen : "un temps plutôt satisfaisant" pour Luc surtout en cas de ralentissements.

Merci à Luc de nous avoir emmené avec lui depuis Vitot. A bientôt !