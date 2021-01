Parents et enfants réclament une piste cyclable pour aller à l'école à vélo à Figuerolles à Montpellier

Des vélos par dizaines, de toutes tailles, réunis dans un concert de sonnettes ce vendredi 29 janvier à 8h sur la place Salengro à Montpellier. Le collectif Vélo à Figuerolles organisait une opération vélobus, un convoi de parents et d'enfants à vélos pour rejoindre les différentes écoles du quartier. L'an dernier, ils avaient obtenu des aménagements sur la rue du Faubourg Figuerolles jugée dangereuse. Depuis, la voirie a été refaite en intégrant une piste cyclable mais, sur un tronçon seulement. Sur le reste de la route, il faut slalomer entre les engins de chantier et les voitures. Les parents réclament un itinéraire sécurisé au plus vite.

De plus en plus d'enfants à vélo

Prêt à partir, casque sur la tête, Numa 11 ans en témoigne "c'est nul, ils n'ont pas tout fini. Du coup, on est obligé de grimper sur le trottoir et on se fait gronder par les cyclistes. Ou alors il y a des voitures garées sur la piste cyclable et c'est beaucoup plus dangereux parce qu'on est obligé d'aller par la route."

L'enseignant qui ouvre symboliquement le convoi confirme, lui-même victime d'un accident avec une voiture récemment. "Je vais travailler à vélo et j'ai constaté la dangerosité. Il faut sécuriser. Vraiment. Beaucoup d'enfants viennent à l'école en vélo. En cinq, six ans, il y a une augmentation, c'est flagrant."

Déficit d'activité physique

La Ville a promis la fin des aménagements pour 2023. Il faut boucler cet itinéraire bien avant plaide le Collectif. Car sans lui, pas de "vélobus". "Le vélobus, c'est une solution quotidienne pour les enfants de se rendre à l'école, explique Nicolas Lemoigne de l'association Vélocité. Notamment parce qu'il y a - les études le montrent - un déficit d'activité physique chez les jeunes, encore plus avec le confinement. Ils passent plus de temps devant leurs écrans qu'à faire de l'activité physique. Dans la métropole, ça se fait déjà à Clapiers, à Saint-Georges-d'Orques."

