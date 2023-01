A Galeotta, le nouveau navire Corse-continent de Corsica Linea, prend la mer dimanche

La compagnie maritime Corsica Linea inaugure ce vendredi, à Marseille, son nouveau navire : A Galeotta. Le bateau de 206 mètres de long prendra la mer dimanche 8 janvier pour une première traversée en direction de Bastia. Il sera le premier navire au GNL (gaz naturel liquéfié) à être en ligne régulière sur le port de Marseille.

Vu du port, le bateau ressemble plus ou moins aux autres navires rouge et blanc de la compagnie. Le capitaine Philippe Sillan, l’un des deux commandants du navire, souligne tout de même qu'i lest « très beau, il a une ligne tout à fait remarquable ». Il ajoute : « c’est le premier navire construit neuf pour Corsica Linea en sept ans d’existence, c’est un tournant majeur pour l’entreprise ».

Un embarquement plus rapide

Un bateau tout neuf, c’est l’occasion pour Pierre-Antoine Villanova, directeur général de la compagnie maritime, d’en faire un navire dans l’air du temps. Cela passe d’abord par donner plus d’espace aux véhicules. Les cabines pour dormir tiennent sur un seul étage, de quoi agrandir les garages et garantir un embarquement plus simple pour les passagers. Mais surtout, A Galeotta pourra contenir 20 remorques de fret de plus que les autres navires du même type, en tout 170 remorques. « C’est une capacité importante dont la Corse a besoin en ce moment », explique Pierre-Antoine Villanova.

La compagnie promet un navire plus moderne...

« A Galeotta est un navire connecté », insiste le directeur général. Il y aura d’après lui beaucoup plus de services wifi et digitaux que dans les bateaux du même type. Même pour manger au restaurant et au snack, les passagers pourront commander sur des bornes électroniques, sur le même principe que dans certains fast-foods. Des écrans tiendront informés les passagers à chaque étage des différents services proposés à bord.

... et plus écologique

Au-delà de l’aspect « connecté », le navire représente une grande avancée dans la transition écologique de Corsica Linea. « C’est un projet que l’on a entamé il y a quatre ans avec, déjà, l’installation de traitements de fumée sur cinq de nos navires », souligne Pierre-Antoine Villanova. Cette mise en place permet à certains bateaux de l’entreprise de fonctionner avec les normes environnementales dites « SECA » qui seront en place en 2025 en mer Méditerranée. « La deuxième étape de ce projet a été l’électrification à quai de trois de nos navires qui, lorsqu’ils sont à quai à Marseille, se connectent électriquement et n’émettent pas de fumée. »

Aujourd’hui, la compagnie corse assure faire un pas de plus vers l'écologie avec « A Galeotta ». Le navire propulsé au gaz naturel liquéfié émet 20 à 25% de co2 en moins et 85 à 99% d’oxyde de soufre et d’azote en moins que les autres bateaux. « Aucune fumée ne sortira des échappements du navire », image Philippe Sillan.

Dans le futur, Corsica Linea souhaite parvenir à « décarboner » encore plus le navire en l’alimentant entièrement au bio GNL.