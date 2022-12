À Gambsheim, le lifting de la plus importante écluse de France

Elle va bientôt fêter ses 50 ans : l'écluse de Gambsheim va subir d'importants travaux de rénovation ces prochains mois. Les opérations ont débuté ce lundi : l'une des deux portes de l'ouvrage a été enlevée et soulevée par des grues en vue de la nettoyer : "D'abord, il y a une phase de démontage" explique Julie Wolf, la chef de projet de l'une des entreprises en charge des travaux. "Ensuite on fera du désamiantage car la plupart des peintures sont amiantées. On fera également une rénovation mécanique de son sas, le système qui encadre la porte, comme les poulies ou les câbles et on changera les pièces abîmées par des systèmes plus modernes."

Viendra ensuite la deuxième porte et le deuxième sas, selon la même procédure et pour la même durée, c'est à dire 18 mois. Ces travaux étaient devenus indispensables car l'écluse commence à vieillir selon Yann Quiquandon, le directeur territorial de VNF, Voies navigables de France, le donneur d'ordre de ces travaux : "C'est une écluse qui a 50 ans et qui a un fort trafic chaque année. C'est un nœud primordial sur le Rhin, il était donc indispensable de fiabiliser l'ouvrage"

Renforcer le transport fluvial

C'est aussi une demande de l'Etat, précise Renaud Spazzi, le directeur général adjoint de VNF, dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance de VNF pour renforcer la compétitivité du transport fluvial : "C'est l'un des modes de transport les plus écologiques qui soit, particulièrement sur le Rhin, où les convois sont de très grandes dimensions. On a coutume de dire que sur un bateau on met l'équivalent de 200 poids-lourds. Dans cette période où les enjeux de transition écologique et où les enjeux de sobriété énergétique sont majeurs, le transport fluvial retrouve plus que jamais une pertinence."

En tout, les travaux vont durer près de quatre ans, pour un coût de près de 36 millions d'euros.