A Gien, le quai Lenoir fermé aux voitures certains soirs jusqu'à la fin de la saison estivale

Le quai Lenoir fermé tous les soirs du mardi au vendredi, et toute la nuit le samedi, entre la rue Jeanne d'Arc et le Vieux Pont de Gien. C'est la décision prise par le maire de Gien, Francis Cammal, qui vient de signer un arrêté municipal dans ce sens, une décision valable jusqu'au 30 septembre, la fin de la saison estivale pour les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration.

Les terrasses sont côté Loire depuis la réhabilitation du quai

C'est pour répondre à leurs inquiétudes, suite à un accident survenu le jeudi 20 août, que le maire a pris cette décision. Une restauratrice a été renversée par une voiture, sur cet axe limité à 30 km/heure. Elle traversait le quai pour rejoindre son établissement depuis sa terrasse, installée de l'autre côté de la route. Depuis les travaux de réhabilitation du quai Lenoir (on se souvient, sous l'ancienne municipalité, de la polémique qu'avait créé l'abattage des platanes), les commerçants ont choisi d'installer leurs terrasses au plus près des bords de Loire.

Mais cela crée des situations dangereuses, reconnaît Francis Cammal, le nouveau maire de Gien. D'où cette décision de fermer le quai Lenoir à la circulation. Du mardi au vendredi, il sera inaccessible entre 20 heures et 23 heures. Et de 19h30 le samedi soir à 6 heures du matin le dimanche. "Ca n'est qu'une réponse provisoire et partielle" prévient Francis Cammal. "Elle n'est pas satisfaisante, on l'a prise vraiment suite à cet accident".

De nouveaux plans de circulation testés à la rentrée

A la rentrée, la ville va tester successivement trois plans de circulation dans le centre ville. Et les commerçants seront associés aux décisions finales à travers un comité local du commerce, qui se réunira à la fin de la saison estivale.

Fermer complètement les quais à la circulation des voitures pendant l'été, ce serait difficile selon Francis Cammal. "Mais on n'écarte aucune solution. Simplement il y a d'autres commerces qui ont d'autres problématiques. Par exemple pour le supermarché Auchan qui se trouve au bout du quai. Il m'a prévenu qu'il perdrait 30% de son chiffre d'affaires en période estivale, si on fermait les quais. Ca n'est pas envisageable". Les tests de circulation commenceront le 15 septembre prochain.