Le Lorraine Airport tente de relancer son activité malgré la crise

Le Lorraine Airport, basé à Goin en Moselle, vit des heures compliquées. Avec l'épidémie de Covid, le site a non seulement perdu ses liaisons vers l'Algérie, qui représente un tiers de ses vols, mais dans le même temps, Air France a également décidé de se désengager de ses voyages vers Lyon et Nice.

"On est proche de rien", se désole Yves Loubet, le directeur général du Lorraine Airport. Il évoque alors le nombre de vols commerciaux qui décollent du site de Goin en cette période de rentrée. Il faut dire qu'en ce moment, avec l'épidémie de Covid, l'activité vole au ralenti, et le nombre d'avions bloqués sur le tarmac est grandissant. L'aéroport s'attend à une baisse de 80 à 85% du nombre de voyageurs en 2020, alors que 265 000 personnes avaient transité par l'aéroport de Goin l'an dernier. Les difficultés s'accumulent d'ailleurs pour le site mosellan.

La fin de l'ère Air France

En 1ère ligne de celles-ci, le départ d'Air France : La compagnie a décidé de mettre fin cette année à ses lignes en direction de Lyon et de Nice. Cette dernière sera assurée jusqu'à la fin du mois d'octobre, à raison de deux vols hebdomadaires, "ce qui représente la quasi-totalité de nos vols commerciaux du moment", regrette Yves Loubet.

Concernant Lyon, la direction a réussi à trouver une solution de repli avec l'arrivée de TwinJet dès le 14 septembre prochain. "Des avions de 19 places, mais qui pourront être remplacés par des appareils de 45 places, comme à l'époque Air France, en fonction de l'évolution du Covid et de l'affluence", explique le directeur général.

En revanche, pour récupérer la liaison vers Nice, il va encore falloir attendre. "C'est en étude du côté de TwinJet." Mais quoiqu'il arrive, cela ne se fera pas avant avril 2021. Et si TwinJet reprend le flambeau, la fréquence de vols devrait être similaire à celle que proposait Air France cet été.

Les vols vers l'Algérie

Mais le plus important pour le Lorraine Airport, ça reste la liaison vers l'Algérie. Elle représente un tiers des 265 000 voyageurs annuels du Lorraine Airport. Problème : "il n'y a eu zéro vol depuis le 17 mars dernier", constate Yves Loubet. Et malgré le déconfinement, impossible pour l'heure de reprendre les liaisons vers le Maghreb, et donc l'Algérie, le pays refusant toujours de rouvrir ses frontières. "On scrute en permanence les décisions du gouvernement, et on espère reprendre milieu-fin septembre." Sur le long terme, la direction se donne deux ans pour retrouver un trafic identique à ce qu'il était avant la crise sanitaire.