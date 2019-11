A Granville, le réseau de bus Neva expérimente des alternatives au gasoil

Granville, France

La ville de Granville lance trois expérimentations simultanées pour essayer de trouver un sytème "plus respectueux de l'environnement et plus propre pour compléter notre démarche de développement durable", explique la maire Dominique Baudry. Un bilan comparatif sera réalisé au bout de six mois.

Premier test : l'électrique

La ville de Granville va tester un midibus électrique. C'est un bus de taille moyenne, d'une capacité de 60 places, qui a été prêté par l'entreprise BYD, pour trois semaines. Il va commencer à circuler dès ce vendredi 15 novembre, en conditions normales, sur les deux lignes régulières, pour voir s'il a suffisamment d'autonomie pour tenir de 7h à 20h et s'il est adapté au climat et à la topographie de la ville.

Le Midibus électrique en test à Granville pendant trois semaines. - Benoit Croisy

Deuxième test : l'injection d'eau

Un autre système est expérimenté depuis cette semaine sur deux bus et un car : le système Eco l'eau. C'est de l'injection d'eau dans le gasoil, ce qui a nécessité uniquement la pose d'un petit reservoir, mais pas de changement de moteur. Cette méthode sera testée pendant six mois pour mesurer l'évolution de la consommation de carburant et aussi les éventuelles économies financières.

Troisième test : l'huile de colza

Trois bus et un car vont rouler à partir de la fin novembre grâce à un biocarburant 100% végétal, à base d'huile de colza, produite en Normandie : Oléo 100. Là non plus, pas de changement de moteur. L'objectif, c'est de réduire les émissions de particules fines et de gaz à effet de serre et d'avoir une estimation de la consommation de ces véhicules. Le test devrait durer six mois.

Ces trois systèmes seront ensuite comparés entre eux, en terme de consommation de carburant, d'économies financières, de rejets dans l'environnement et d'analyse du moteur par les mécaniciens mais aussi de conduite par les agents.