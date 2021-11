A Grenoble, le pont Esclangon est de nouveau ouvert à la circulation depuis ce lundi matin

De gauche à droite au premier plan, Gilles Namur, Sylvain Laval et Franck Longo sur le nouvel aménagement cyclable du Pont du Vercors entre Grenoble et Fontaine

A Grenoble, le Pont Esclangon est rouvert à la circulation automobile depuis ce matin. Une réouverture rendue possible par l'accord obtenu entre la Ville de Grenoble qui le réservait à la circulation cycliste depuis le 20 septembre, la commune de Fontaine qui protestait contre cette fermeture unilatérale et la Métropole qui voulait privilégier l'aménagement cycliste du pont du Vercors qui traverse le Drac et l'A480 à quelques centaines de mètres de là.

Après des semaines de bras de fer émaillées par des échanges musclés entre les élus des 3 collectivités, ce lundi matin, ils ont voulu montrer leur entente rétablie en traversant à vélo le pont du Vercors sur la nouvelle piste cyclable bidirectionnelle aménagée à côté d'un cheminement piéton sécurisé.

Aménagement provisoire de la piste cyclable bidirectionnelle du Pont du Vercors © Radio France - Véronique Saviuc

Tous se sont réjouis de ces aménagements qui accompagnent le grand chantier de l'élargissement de l'A480 et qui vont être poursuivis de part et d'autre du pont sur la rue Diderot et la rue du Vercors, côté Grenoble et sur l'avenue du Vercors côté Fontaine. Des travaux menés par la Métropole estimés à plus de 3 millions et qui s'achèveront au premier trimestre 2023.