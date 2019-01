A Guéret, opération salage et déneigement des trottoirs

Après les chutes de neige, à Guéret, les services de la ville et les commerçants se sont organisés pour saler les rues et les trottoirs glissants.

Guéret, France

"Vous allez traiter la route là ?" En pleine opération de salage, David Beaugé est interpellé par des habitants inquiets. L'agent technique de la ville de Guéret n'a pas chômé malgré des conditions difficiles : il a commencé à déneiger et saler les rues à 4h30 du matin.

Cinq véhicules en tout ont été mis en route sur Guéret, secondés par plusieurs agents à pied. Chacun a son secteur attitré : "Mon véhicule est petit, donc je passe là où mes collègues ne peuvent pas aller : par exemples les trottoirs des écoles, vers 7h du matin, pour que les jeunes ne tombent pas", détaille David Beaugé.

Une lame devant, une saleuse à l'arrière : un petit engin déneigeur de la ville de Guéret. © Radio France - Céline Autin

Sept heures plus tard, il avoue être lessivé : "Guéret est une ville en pente, et ça apporte son lot de complications. On n'est pas à l'abri de toucher un véhicule, de glisser nous-mêmes ... Avec la fatigue, on a tendance à se disperser un peu. Le sel fatigue les yeux aussi."

Dans la ville, certains commerçants salent d'eux-même l'entrée de leurs locaux, au plus grand bonheur du facteur, Christian : "D'habitude je fais ma tournée à vélo, mais aujourd'hui ça n'était pas possible. Les particuliers ne déblayent pas devant chez eux, mais les commerçants le font."

Pour prévenir les chutes, du sel de déneigement devant le pas de la porte © Radio France - Céline Autin

En cas de verglas, il est bon de dégager la neige et de saler le trottoir devant chez soi pour se protéger et protéger les autres. Autre précaution : faciliter le passage des engins de salage.