A Hendaye, deux Topo c'est beaucoup mieux qu'un seul

Eusko Jaurlaritza, le gouvernement basque, va investir 5,8 millions d'euros pour agrandir la gare et la rendre plus accueillante

Hendaye ça n'est pas une, mais deux gares. La grande gare internationale SNCF avec une multitude de voie. Et coincée contre la route, la minuscule gare du Topo qui reçoit les trains du réseau basque Euskotren à écartement métrique. C'est le seul endroit où l'on peut connecter des trains SNCF avec ceux du réseau basque.

"Nous nous réjouissons parce que nous avons un projet encore plus ambitieux pour la gare d'Hendaye" — Kotte Ecenarro

700.000 voyageurs passent chaque année par la gare d'Hendaye, les trois quarts, c'est pour faire la navette entre Bayonne et Donostia - St Sébastien. D'ici 2019, la gare va doubler de volume: elle aura deux quais couverts au lieu d'un, cinq portillons automatiques au lieu de trois, et elle sera couverte pour protéger du soleil et de la pluie.

Arantxa Tapia, conseillère aux transports au gouvernement basque, Kotte Ecenarro, maire d'Hendaye © Radio France - Bixente Vrignon

Geltokia ez zen zaharkitua bainan ber moldatzeko beharra handi bat zen, Arantxa Tapia, Eusko Jarularitzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailburuarendako.