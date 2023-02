A Jarville, les commerçants dénoncent le passage au stationnement payant depuis le début de l'année

Dans certaines boutiques de Jarville, en banlieue de Nancy, on fait déjà état d'une perte de 40% de chiffre d'affaires depuis le début de l'année 2023. Une conséquence selon elles du passage au stationnement payant dans une bonne partie de la commune, faisant fuir les clients. Ils sont une quarantaine de commerçants à tirer la sonnette d'alarme et à demander à en discuter avec les élus de la mairie.

Le parcmètre pas plébiscité

Chez Audrey Edet-Jeandinot par exemple, le constat est clair. "Il n'y a personne dans les rues et sur les parkings", confie cette gérante d'une boutique de vêtements pour enfants. "Pour l'instant, rien n'est installé, les gens ne savent pas et nous demandent, parce qu'ils ont la peur du PV", ajoute-t-elle. Et effectivement, les clients fidèles comme Carine le reconnaissent. "Je venais plus avant, et moins maintenant du fait qu'il faut payer le stationnement."

Toutefois, cette cliente refuse de participer à cette nouvelle mesure du stationnement payant. "J'avoue que je n'ai pas payé mon ticket parce que je ne suis pas d'accord. Je suis proche de mon véhicule, mais je serais très fâchée d'avoir le PV", explique-t-elle. Un PV fixé à 35 euros, soit la somme à débourser pour se garer pendant 3h sur ces places. En conséquence, Carine l'admet à contrecœur : "je vais plutôt là où le parking est gratuit, à la concurrence, alors que j'aime bien cette boutique".

Le panneau affiché sur la devanture de nombreuses boutiques © Radio France - Arthur Blanc

Ainsi, la quarantaine de commerçants en colère a lancé l'opération "carton rouge", pour demander à discuter d'un aménagement de ce nouveau plan de stationnement. A l'heure actuelle, 14 emplacements sont restés gratuits, mais ce n'est pas suffisant selon Alain Létique, le vice-président de l'association de commerçants. "En plus, ça tombe dans une époque où les prix des matières première ou de l'énergie augmentent considérablement. C'est assez lourd pour tout le monde et on aurait aimé un soutien de la mairie."