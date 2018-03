Clermont-Ferrand, France

Une baisse de l'activité de 3%. Pour Hop ! Air France, qui représente 80% du trafic de l'aéroport de Clermont-Ferrand, l'année 2017 était difficile. Déjà à cause des intempéries, mais ce fléchissement s'explique surtout par les grèves. "Il y a eu deux mouvements sociaux l'année dernière chez Hop ! au mois d'avril et au mois de juillet qui ont pas mal perturbé l'activité," déplore Hélène Abraham, responsable communication et marketing du groupe.

Mettre en place 13% de sièges supplémentaires c'est espérer 15% de croissance de trafic" - Hélène Abraham

Pour palier cette baisse, la filiale d'Air France augmente cet été de 13% le nombre de sièges pour les destinations Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam, deux lignes qui fonctionnent particulièrement bien à Clermont-Ferrand. "Notre activité ici est de l'ordre de 170 000 - 180 000 passagers par an. Mettre en place 13% de sièges supplémentaires, c'est espérer 15% de croissance de trafic", détaille Hélène Abraham.

Qu'est-ce que ça change ?

Ainsi, jusqu'au mois d'octobre, quatre vols par semaine sont opérés vers la capitale des Pays-Bas : tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches avec deux fois plus de sièges disponibles (des avions de 100 places au lieu de 50 l'été dernier).

En ce qui concerne les destinations Paris-Charles de Gaulle et Paris Orly, la compagnie propose quatre allers-retours quotidiens, desservis par des avions de 70 à 100 sièges. "La croissance économique revient et elle s'accompagne d'une demande de mobilité à la fois pour les entreprises (...) mais aussi pour les jeunes ou les moins jeunes", poursuit avec enthousiasme Hélène Abraham. La compagnie mettra en place les lignes vers la Corse (Bastia et Figari) et Nice au mois de juin.

Sachez que les liaisons Ryannair vers Porto et Londres sont également ouvertes depuis le 26 mars 2018 jusqu'au 26 octobre avec deux vols par semaine. En tout et pour tout, une quinzaine de destinations vous seront proposées cet été au départ de l'aéroport clermontois.