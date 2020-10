A l'aéroport de Lyon Saint-Ex, on expérimente la reconnaissance faciale du dépôt de bagages à l'embarquement

C'est une première mondiale et cette expérimentation se passe à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Pour quelques vols au départ de Lyon, il sera possible d'utiliser Mona. Cette application smartphone permet au voyageur d'enregistrer son document d'identité, son billet et de faire une photo de lui pour permettre ensuite la reconnaissance faciale. Le tout depuis chez soi et gardé dans son téléphone.

Ensuite direction l'aéroport. Là plus la peine de sortir son passeport et son billet. Du dépôt des bagages jusqu'à l'embarquement, pour toutes les étapes (hors contrôle aux frontières), ça se passe sur simple passage du visage devant une série de bornes équipées de caméra.

Seules les personnes de plus de 18 ans peuvent utiliser ce système, qui est gratuit.

Un gain de temps d'environ 30 minutes promis

Le système a reçu l'approbation de la Cnil (commission nationale de l'informatique et des libertés) concernant la protection des données personnelles et de la DGAC (direction général de l'aviation civile) pour la sécurité au sein de l'aéroport. D'après Vinci Airports, qui gère l'aéroport de Lyon, les données sont détruites une fois que le vol a quitté le tarmac.

L'avantage avancé pour l'usager est le gain de temps: il évite ainsi des files d'attentes et n'a plus à sortir et ranger ses papiers. Ce gain de temps pour ces différentes étapes est estimé à 30 minutes.

Intéressant aussi en période de coronavirus selon Vinci Airports

Le système est en phase d'expérimentation. Elle va durer un an et pendant cette période seules deux compagnies sont associées avec deux destinations, toutes deux au Portugal : Porto via Transavia et Lisbonne via TAP Air Portugal. Mais le but pour Vinci Airports est de l'étendre à d'autres destinations et à ses autres aéroports. Le groupe en compte 45 dans 12 pays.

Pour Nicolas Notebaert, président de Vinci Airports, c'est aussi intéressant en cette période de pandémie. "Cela permet d'éviter de toucher trop d'équipements, d'éviter des contacts entre personnes", explique-t-il.

Reportage lors de la présentation ce lundi 5 octobre Copier

L'aéroport de Lyon Saint-Exupéry continue de souffrir, comme tous, de la crise sanitaire avec un trafic actuellement d'environ 30% de ce qui se fait en temps normal.