À l'approche des JO de Paris 2024, le cauchemar de l'accessibilité des transports en commun

Clap de fin pour les mondiaux de para-athlétisme de Paris 2023. Les épreuves se terminent ce lundi 17 juillet. Depuis plus d'une semaine, près de 1.650 sportifs en situation de handicap s'affrontent au stade Sébastien Charléty à Paris. Le prochain gros rendez-vous sportif dans la capitale sera les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 dans un peu plus d'un an.

À l'approche du Jour-J, une question se pose : le réseau de transports en commun francilien sera-t-il accessible à tous ? Métros, bus, tramways et RER de la région pourront-ils accueillir les spectateurs à mobilité réduite pendant les épreuves ? Ils devraient être près de 350.000 personnes à assister aux Jeux, soit 4 à 5.000 tous les jours. Mais pour l'instant, les transports en commun sont un véritable cauchemar pour les personnes en situation de handicap.

"Le pire, c'est le métro parisien"

Aymeric, en fauteuil, ne mâche pas ses mots sur les transports en commun de la région. "C'est une horreur, déplore-t-il. Rien n'est adapté, il reste encore du boulot à faire pour rendre les métros accessibles, les ascenseurs sont souvent en panne et régulièrement, les rames des trains ne sont pas à hauteur des quais".

Un avis partagé par Quentin, en béquilles. "Le pire, c'est le métro parisien, seule la ligne 14 est accessible, c'est la seule que je peux prendre, sinon c'est trop compliqué, il y a des escaliers partout", assure-t-il. À l'heure actuelle, une seule ligne du métro parisien est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, soit à peine 3% du réseau.

Pour se déplacer, le jeune homme est souvent obligé de se rabattre sur le bus. "Le problème avec le bus, c'est qu'il y a énormément d'attente, parfois jusqu'à 30 minutes, résultat, on arrive en retard à son rendez-vous, alors je finis souvent en taxi ou en VTC", précise-t-il.

Milan, en fauteuil, est un peu plus nuancé. Il trouve que la RATP a fait des efforts depuis quelques années. "J'utilise un fauteuil électrique et depuis 20 ans, je remarque un progrès. Maintenant, on a aussi le tram, même s'il n'y a pas beaucoup de place pour les fauteuils, c'est pas mal", estime-t-il. À Paris, les tramways sont 100 % accessibles, tout comme les RER A et B, selon la RATP.

Comment se rendre sur les sites olympiques ?

À un peu plus de 365 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024, le gouvernement tente d'accélérer la cadence pour rendre accessible les transports en commun mais les délais semblent difficiles à tenir. Plusieurs solutions sont possibles pour assister aux Jeux. Les personnes en situation de handicap peuvent notamment utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur place.

Autre solution : emprunter un taxi. Pour l'instant, 200 à 300 taxis de la capitale sont adaptés aux fauteuils. Le gouvernement mise sur un millier de taxis accessibles d'ici 2024. Un système de navettes gratuites sera également mis en place. Elles partiront des gares parisiennes et de la station Rosa Parks, et desserviront l'ensemble des sites olympiques et paralympiques.