Saint-Jean-de-Braye, France

À partir de ce mardi, les trajets depuis et vers l'est de la métropole orléanaise pourraient être plus faciles pour les usagers de Tao, et notamment pour les habitants des communes de Mardié, Chécy, Saint-Jean-de-Braye et Semoy. Un secteur où le réseau classique (les bus et les tramways) n'est pas forcément très développé.

Depuis 2015, un service de bus à la demande existe dans plusieurs secteurs de la métropole (dans l'est, mais aussi à l'ouest, au nord et au sud). Mais il n'a jamais remporté de réelle adhésion de la part du public. Des aveux mêmes du directeur marketing de Tao, Jean-Philippe Deloge : "De nombreux utilisateurs regrettaient _le manque de flexibilité._" Dans l'est de la métropole, il n'y a eu que 425 utilisateurs en plus de deux ans d'exploitation.

Une application pour téléphones mobiles

C'est donc une copie revue et corrigée que propose Kéolis, d'abord en phase expérimentale jusqu'au 31 décembre 2018. Un service modernisé, qui débarque sur nos smartphones avec une application dédiée : « Tao résa'Est ». Il est en revanche toujours possible de réserver son trajet via téléphone, ou par internet, sur un ordinateur.

Objectif pour Tao : séduire de nouveau utilisateurs. Il y a 3.500 foyers dans la zone de Résa'Est, c'est donc de nombreux usagers potentiels.

À gauche, l'écran d'accueil de l'application. À droite, l'écran lorsque vous avez effectué une recherche de trajet. - Capture d'écran

Lors de la réservation de votre trajet, vous avez le choix entre près de 80 arrêts situés sur les communes de Mardié, Chécy, Saint-Jean-de-Braye et Semoy et en centre-ville d'Orléans. Jean-Philippe Deloge promet plus de souplesse : "Avant dans l'est de la métropole, nous avions trois zones : résa'fushia, résa'bleu, et résa'orange. Il était impossible de se déplacer d'une zone à l'autre. Avec résa'Est nous avons réuni ces trois zones, ce qui offre beaucoup plus de possibilités de déplacements."

Vous arriverez à l'heure prévue

Il est aujourd'hui possible de réserver jusqu'à dix minutes avant son trajet, contre deux heures auparavant. De la même manière on peut planifier un voyage jusqu'à un mois en avance. Lorsque les points de départ et d'arrivée sont sélectionnés, plusieurs options sont proposées à l'utilisateur. Avec une promesse : "Quand vous faites votre réservation, on vous donne une heure de départ et une heure d'arrivée. On vous garantit qu'on ne passera jamais avant l'heure de départ indiquée, sinon on vous attendra. Et vous arriverez à l'heure prévue."

Les trois zones résa'fushia, résa'bleu, et résa'orange ont été réunies. Ici en gris sur la carte. - Image Kéolis

Pour proposer ce service à la demande, Tao a mis en circulation quatre bus. Ils sont connectés à un réseau et un algorithme quiajuste leur itinéraire en temps direct, en fonction des réservations.

Le service est inclus dans l'abonnement Tao. Pour les non-abonnés, il vous coûtera le prix d'un ticket de bus classique. Si cette nouvelle version des bus à la demande fonctionne auprès du public, le service pourrait être étendu aux autres zones de l'agglomération.