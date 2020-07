"On a l'impression que ce sont les premières vacances qu'on prend"

L'aire d'autoroute de Giberville a accueilli ses premiers touristes de l'été 2020 ce vendredi 3 juillet.

Après deux mois de confinement à l'Isle Adam (Val D'Oise), André et Marie-Claude ont eu peur de voir les vacances programmées avec leurs petits enfants dans le Morbihan tomber à l'eau.

"On a failli ne pas partir et vous savez pourquoi, prend avec le sourire Marie-Claude. Cela aurait été la grosse punition ajoute André si on avait pas eu les petits enfants. Là, on va pouvoir s'amuser et on attendait ça depuis un certain temps."

Marie-Claude et André heureux de partir en vacances avec leurs petites filles © Radio France - Olivier Duc

Dans le sens Caen-Rouen, Stéphane amène son père et sa tante en vacances aux Andelys (Eure). "Cela va leur faire du bien parce que les deux mois ont été un peu long."

"On a l'impression que ce sont les premières vacances que l'on prend" poursuit son père.