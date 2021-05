À l'ouest de Toulouse, la RN124, "une galère quotidienne" entre Gimont et l'Isle-Jourdain

Le premier ministre Jean Castex doit se rendre dans son département natal ce vendredi pour finaliser les financements autour de la RN124, l'axe Toulouse-Auch. Dans le dernier tronçon qui n'est pas en 2x2 voies, entre Gimont et l'Isle-Jourdain, on attend avec impatience.

Le premier ministre devait se rendre dans le Gers fin avril, la visite a finalement pris trois semaines de retard à cause de l'actualité chargée et de l'attentat de Rambouillet où une policière avait trouvé la mort. Jean Castex n'avait alors pu honorer qu'une petite partie de son programme et repartir illico de Toulouse direction Matignon. Sa visite de vendredi dans le Gers n'en est donc que plus attendue.

Au programme de la visite ministérielle ce vendredi, un passage forcément émouvant pour le ministre Gersois sur ses terres à Vic-Fezensac, un détour par un centre de vaccination mais aussi un déplacement très attendu du côté de Gimont à l'est du département. Il sera question du dossier épineux et ô combien important du dernier tronçon de déviation pour la RN124, l'axe routier le plus emprunté du Gers.

14 kilomètres entre Gimont et l'Isle-Jourdain

Jean Castex est attendu sur le chantier de la RN124 à Gimont pour signer le protocole de financement du projet de doublement de voies, permis par des crédits du plan France Relance. Un premier chantier, celui du contournement de Gimont, est en cours et devrait se terminer en février 2022.

Reste désormais à finaliser un autre chantier, celui du dernier tronçon sans 2x2 voies sur la RN124 à l'est d'Auch, un tronçon de 14 kilomètres entre Gimont et l'Isle-Jourdain.

Cette route, je la prends matin et soir, c'est toujours la galère, il faut toujours partir en avance sinon c'est mort. Il y avait peut-être moins de passage durant les confinements, mais désormais le trafic reprend de plus belle. C'est une galère quotidienne.

C'est que l'impatience et la lassitude se fait sentir sur ce projet de déviation, un vieux serpent de mer qui date maintenant de quelques dizaines d'années dans le Gers. De quoi susciter agacement et lassitude pour des riverains de la RN124, en plein cœur de Gimont, comme Olivia. "On a acheté notre maison en 2003, et déjà, on nous disait que le projet de déviation verrait le jour dans 10 ans", confie t-elle, le sourire jaune. "Cela fait des années qu'on nous le vend ce projet de déviation, et là on a vraiment hâte".

Il suffit effectivement de se rendre en voiture sur la commune de Gimont, la seule à l'est d'Auch à être encore traversé par la RN124 pour comprendre l'enfer quotidien des habitants et des riverains. Point de passage privilégié des poids lourds, le passage en ville peut vite s'avérer très compliqué aux heures de pointe. Parole d'automobilistes.

C'est une route très fréquentée et de fait très accidentogène. Des accidents autour de Gimont, j'ai l'impression d'en voir toutes les semaines depuis des mois. C'est quand même grave."

Plus de 7000 véhicules par jour

À Gimont, plus de 7000 véhicules passent chaque jour. Soit plus de deux fois le nombre d'habitants de la commune qui tourne plutôt autour des 3000 administrés. Un chiffre éloquent et une source d'inquiétude quotidienne pour le maire de la commune, Franck Villeneuve. "Les accidents sont monnaie courante ici, ce n'est plus possible. De plus avec cette circulation incessante et continue, la ville est vraiment coupée en deux. Il vous suffit de passer par Gimont le vendredi ou le dimanche soir et vous verrez".

Le passage n'est clairement pas approprié pour les poids lourds dans le centre-ville de Gimont. Ce qui provoque de la lassitude chez les autres automobilistes. Ils passent par d'autres chemins de traverse, roulent plus vite pour rattraper le temps perdu et deviennent dangereux pour les riverains

Un dernier tronçon très attendu

La visite de Jean Castex ce vendredi doit donc permettre aux habitants de Gimont et des alentours de voir le bout du tunnel et de "retrouver une sorte de paix intérieure dans la commune", pour reprendre les propos du maire Franck Villeneuve. Une partie des travaux est déjà bien engagée avec le chantier de contournement de la ville, qui devrait se terminer début 2022. Les financements annoncés par le premier ministre pourraient permettre d'en finir pour de bon avec un dossier qui fait parler depuis déjà très (trop) longtemps.

Le service presse de Matignon l'avait déjà confié lors de la visite ministérielle fin avril à Toulouse, Jean Castex tient beaucoup à ce dossier, sur une route qu'il a emprunté à de multiples reprises lorsqu'il était plus jeune. Il a l'occasion de lui porter l'estocade ce vendredi.