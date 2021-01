Un atelier de réparation de vélos vient d'ouvrir à La Défense. Un service de plus pour accompagner l'essor de la bicylette dans le quartier d'affaires depuis la crise sanitaire.

A La Défense, on répare votre vélo pendant que vous êtes au bureau

Les réparateurs prennent en charge vélos et trottinettes

A La Défense, on peut désormais faire réparer son vélo pendant qu'on va au bureau. Un atelier de réparation de vélos a ouvert au mois de décembre dernier. Géré par Cyclofix, spécialiste de la réparation à domicile, il est situé dans un container au pied de la Grande Arche. Ouvert tous les jours du lundi au vendredi, il permet aux salariés du quartier de faire réparer leur vélo ou leur trottinette dans la journée.

"Pour l'instant, on a surtout eu des demandes classiques : crevaisons, réglages de freins ou de dérailleur", explique Jonathan, l'un des réparateurs. "Surtout de la part de salariés du quartier mais aussi des riverains des communes autour qui profitent de ce nouveau service car les délais sont beaucoup plus courts qu'ailleurs". L'atelier n'est en effet pas encore débordé contrairement aux magasins de vélos qui croulent sous les demandes de réparation depuis plusieurs mois.

Un lieu de vie avec café et ateliers

Pour l'instant, le jeune homme est le seul salarié. Mais un deuxième réparateur devrait bientôt arriver. Un café doit également ouvrir juste à côté. Et à terme, Cyclofix compte organiser des ateliers pour apprendre à réparer soi-même son vélo. "L'idée, c'est de faire de cet endroit un lieu de vie et d'échange", explique Jonathan, qui vient de se reconvertir après avoir passé quinze ans dans le milieu de la publicité.

Idriss, qui passe pourtant souvent par-là en vélo, découvre tout juste l'atelier. "C'est une super idée", se réjouit-il. "Avec mon vélo de fortune, je risque d'en avoir besoin! C'est ce genre de service qui peut amener de plus en plus de gens à prendre leur vélo pour aller travailler".

L'atelier de réparation de vélos est installé dans un container au pied de la Grande Arche © Radio France - Emilie Defay

Avec la crise sanitaire, la pratique du vélo explosé à la Défense, en grande partie grâce à l'aménagement de pistes cyclables pour faciliter l'accès au quartier. "En un an, le nombre de cyclistes sur le pont de Neuilly, qui est l'un des principaux accès depuis Paris, a été multiplié par dix", explique Anouk Exertier, responsable du pôle mobilité de Paris La Défense.

L'atelier de réparation et la création de stationnements sont des services supplémentaires pour favoriser encore un peu plus la pratique du vélo. "Trente-six pour cent des salariés de La Défense vivent à moins de 30 minutes à vélo. Il y a encore un potentiel de développement important", estime-t-elle. Des progrès sont également encore à faire pour rendre totalement cyclable ce quartier qui était interdit aux vélos et aux trottinettes juqu'en 2015.