Passer du diesel à l'essence : les automobilistes icaunais se tâtent

Le gouvernement a annoncé que le prix du gazoil rejoindra celui de l'essence. À la foire d'Auxerre, les consommateurs songent à quitter le diesel, mais le divorce n'est pas toujours évident.

Le vent tourne pour le diesel. Le prix du litre de gazoil va augmenter de 2.6 centimes par litre chaque année pendant quatre ans, pour rattraper celui de l' essence. L'occasion de changer de véhicule pour Dominique, venu à la foire d'Auxerre pour examiner quelques modèles : "je ne fais pas assez de kilomètres, donc je pense que je vais migrer vers une voiture essence", affirme cet habitant d'Héry, qui a une petite pensée pour son porte-feuille : "la différence de prix entre un diesel et une essence n'est pas tellement justifiée, donc je préfère être à l'essence, voire passer à hybride."

Les acheteurs sont aussi plus soucieux de l' environnement, mais les véhicules à essence restent pour le moment plus taxés par le malus écologique. Pas facile de s 'y retrouver, reconnait Benjamin Martinez, commercial dans une concession automobile présent à la foire : "les clients sont un peu perdus, ils ont envie de bien faire et de passer à l'essence, mais le malus bloque quand même des clients parce qu'en terme de coût ça reste plus avantageux."

Diesel? Essence? Benjamin Martinez, concessionnaire automobile à Auxerre, décrit des clients un peu dans le flou Copier

Le diesel en perte de vitesse

Aujourd'hui seulement trois particuliers sur dix achètent une voiture diesel. Ce sont essentiellement des personnes qui effectuent plus de 20.000 kilomètres par an, ou qui se dirigent vers des modèles haut-de-gamme. C'est deux fois moins qu'il y a cinq ans.

