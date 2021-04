Alors que le projet de l'A147 doit être soumis en juin aux citoyens dans le cadre de la Commission nationale du débat public (CNDP), les élus locaux de la Vienne et de la Haute-Vienne se sont réunis ce lundi sur la technopole du Futuroscope pour décréter l'union sacrée.

A la recherche de l'union sacrée autour du projet d'autoroute A147 entre Poitiers et Limoges

On en sait un peu plus sur le projet d'autoroute A147 censée reliée Poitiers à Limoges en 2035. Les promoteurs de cette solution se sont réunis ce lundi au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne à Chasseneuil pour affiner leurs arguments, alors que le dossier avance.

Depuis cinq ans, sous l'impulsion de la CCI de la Haute-Vienne, des étapes importantes ont été franchies (comme jamais depuis un demi-siècle) : création d'un groupe de pilotage au ministère des transports en 2019, conclusion de l'étude de concessibilité avec un scénario validé en 2020, validation de la déclaration d'utilité publique pour la 2x2 voies à la sortie Nord de Limoges (point de départ de l'A147 en Limousin) et saisine en juin prochain de la Commission nationale du débat public, étape préalable à la mise en concession autoroutière.

"Nous espérons une consultation citoyenne qui rendra ses conclusions pour la fin de l'année. Puis l'inscription de ce projet autoroutier au Plan national infrastructures (PNI) par le gouvernement dès 2022. S'en suivront des études de faisabilité pour un coup d'envoi des travaux estimé aux alentours de 2030 et une ouverture aux usagers vers 2035" explique Pierre Massy, président de la CCI de la Haute-Vienne.