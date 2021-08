À la rentrée, de nombreux changements en matière de transport en commun à Rennes

Rennes Métropole et la Ville veulent limiter l'impact écologique des déplacements des Rennais. Ces collectivités souhaitent rendre plus accessible les transports en commun. Elles proposent de nombreuses nouveautés pour la rentrée 2021.

Plusieurs choses vont changer à la rentrée dans les transports en commun de Rennes. Les services de la ville et de la métropole ont présenté, jeudi 26 août, tout une liste de changements.

Les étudiants auront leur carte étudiante sur leur carte KorriGo Services

À la rentrée, la carte étudiante et la carte KorriGo Services seront les mêmes. "La carte Korrigo devient de plus en plus une carte multiservices. Les étudiants pourront l'utiliser pour manger au restaurant universitaire, emprunter des livres à la bibliothèque universitaire ou encore profiter des avantages classiques qu'offre une carte étudiante", explique Matthieu Theurier, vice-président de Rennes métropole à la mobilité et aux transport. Entre 4 000 et 5 000 cartes ont déjà été commandées. Les universités partenaires se chargeront de la distribution des cartes.

Une extension de la tarification solidaire aux services vélo

"Sous condition de revenus, les usagers pourront bénéficier de la gratuité des vélos STAR ou d'une réduction de 50% sur une localtion longue durée de vélo à assistance électrique", ajoute Matthieu Theurier, vice-président de Rennes métropole à la mobilité et aux transport.

De gauche à droite : Matthieu Theurier, vice-président de Rennes Métropole à la mobilité et aux transports , et Laurent Senigout, directeur de Keolis Rennes. © Radio France - Lucie Amadieu

Recharger son titre de transport avec un iPhone, c'est possible

Jusqu'à présent, seules les personnes avec un smartphone Android pouvaient recharger leur carte de transport avec leur téléphone portable. Dans les prochains jours, les détenteurs d'un iPhone pourront aussi profiter de cette option.

Des bus à gaz naturel

A la rentrée, 39 bus roulant grâce au gaz naturel vont transporter des voyageurs. Des commandes ont été passées pour avoir au total 68 bus au gaz naturel et 92 bus électrique. Ces derniers circuleront en septembre 2022. Rennes Métropole et la Ville veulent diminuer l'impact écologique des transports en commun rennais. D'ici 2030, dans neuf ans, toute la flotte de bus thermique sera remplacée par des bus électriques et au gaz naturel. Après de nombreux reports, en partie causés par la crise sanitaire, la ligne B du métro entre en service début 2022.