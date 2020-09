A la Roche-sur-Yon, les pistes cyclables ne font pas que des heureux

C'est dans l'air du temps : le vélo comme mode de déplacement en ville, est à la mode. Ca a été le cas au moment du déconfinement, par crainte du coronavirus dans les transports en commun, mais cette tendance se confirme. A tel point que dans beaucoup de villes, des pistes cyclables temporaires, qu'on avait baptisé « coronapistes », ont été pérennisées. C'est le cas à la Roche-sur-Yon, en Vendée, y compris sur des axes très fréquentés par les voitures, par exemple sur l'axe en direction de Nantes en partant du centre-ville, rue Gutenberg avenue Aliénor d’Aquitaine.

Les cyclistes, comme Véronique, enseignante dans un lycée tout proche sont bien sûr enchantés : « je me sens beaucoup plus en sécurité par rapport à avant, où se faisait quand même un peu bousculer par les voitures ». En revanche, dans les voitures, c’est énervement maximal. Pour créer les pistes, il a fallu supprimer une voie dans chaque sens, alors, forcément, on roule moins bien, dit Elise : « c’est une horreur. On est dans une zone où il y a majorité des bureaux, on débauche tous quasiment à la même heure, et il faut compter 30 minutes de bouchon matin et soir ». Même point de vue de la part de Philippe : « ca bouchonne plus qu’avant, c’’est certain, je l’ai constaté, Et ce n’était pas nécessaire, parcequ’il y a pas de vélo ».

C’est vrai, il y a très peu de cyclistes. C'est normal, et ça viendra, répond Laurence Gillaizeau, conseillère municipale déléguée à la mobilité douce : « quand les gens se sentent en sécurité, ils prennent plus facilement le vélo. Ca va forcément monter en puissance ». A la Roche-sur-Yon, des "coronapistes" ont été pérennisées sur deux autres axes : rue du Maréchal Juin, et rue du général Guérin, en direction de Bourg-sous-la-Roche.