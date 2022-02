A La Rochelle, de nouveaux travaux sur le pont du Gabut, inaccessible à partir de ce lundi

Vous n'allez pas pouvoir emprunter le pont du Gabut, à La Rochelle, à partir de ce lundi et pendant au moins deux semaines. La structure, régulièrement en panne depuis quelques temps, va connaître de nouveaux travaux. Cette fois, le moteur doit être changé.

Pour ceux qui empruntent quotidiennement le pont du Gabut, à La Rochelle (il relie le vieux port au quartier des Minimes), il va falloir faire un petit détour pendant ces prochaines semaines. Pour cause de travaux, la structure sera inaccessible dès ce lundi 28 février et pour au moins deux semaines. Des travaux conséquents, un nouveau moteur va être installé. Depuis la grosse rénovation qui a duré un an, de novembre 2019 jusqu'à octobre 2020, les problèmes sont récurrents.

Depuis les travaux, le pont est devenu trop lourd pour le moteur

En panne en septembre dernier, un mois après en octobre, c'est le moteur historique qui a carrément brûlé. Cette pièce était l'une des rares à ne pas avoir été changée au moment de la rénovation. Mais depuis ce chantier, le pont est plus lourd, et ce moteur, d'origine - il date quand même de 1927 -, n'a pas supporté ce nouveau poids. Depuis octobre, la structure se levait grâce à un moteur de secours, qui ne peut donc pas tenir sur la durée.

Dès ce lundi, c'est donc un nouveau moteur qui va être installé. Celui-ci sera en capacité de supporter durablement ce pont de type Scherzer (il se lève pour permettre aux bateaux de passer). En attendant, pour les piétons et les cyclistes, il faudra faire le tour du bassin des chalutiers, en passant devant l'aquarium, en empruntant la passerelle entre l'Espace Encan et le quai Sénac de Meilhan. Pour les voitures aussi, il faudra faire le grand tour.