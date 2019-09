A La Rochelle, la communauté musulmane dénonce des contraventions abusives envers des fidèles

La Rochelle, France

"Les contraventions qui ne passent pas." C'est le titre d'un appel lancé par l'association cultuelle islamique de Charente-Maritime. Le 11 août dernier, alors que plus de 1500 fidèles se rendent au stade Armand Bouffenie, à La Rochelle, pour célébrer la fête traditionnelle de l'aïd El Adha, une trentaine d'entre eux écope d'une contravention pour stationnement gênant, d'un montant de 135€. L'association dénonce un manque de tolérance.

C'est la première fois que cela nous arrive.

"J'ai déjà reçu une vingtaine de réponses à mon appel aux fidèles verbalisés", indique le secrétaire général de l'association, les photocopies des contraventions entre les mains. "C'est la première fois que cela nous arrive. Les années précédentes, c'était la même chose, et pourtant personne ne se faisait verbaliser !"

Un "possible excès de zèle" selon l'association

L'association dénonce également un deux poids deux mesures par rapport à d'autres gros événements dans la ville. "Si on prend les matchs du Stade rochelais par exemple, des centaines de supporters se garent un peu n'importe comment autour du stade. Et pourtant, la police fait preuve de tolérance et ne les verbalise pas. On demande cette même tolérance pour nos fidèles. Et on espère surtout que les policiers n'ont pas fait preuve d'un excès de zèle à l'encontre de la communauté..."

Du côté de la préfecture, on nie tout manque de tolérance par rapport à d'autres événements. "La police s'est déplacée suite à l'appel de certains riverains concernés par ces stationnements gênants. Une trentaine de véhicules ont été verbalisés suite à cette sollicitation mais aucune indication spécifique n'a été donnée aux agents. Si les personnes verbalisées trouvent cette contravention injuste, ils peuvent toujours faire appel", indique la préfecture.