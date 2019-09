A La Rochelle, le Grand Pavois se met aux énergies alternatives

Le salon nautique international du Grand Pavois commence ce mercredi 18 septembre, et prend place au port des Minimes jusqu'au lundi 23. Parmi les nouveautés, un espace entièrement dédié aux énergies alternatives, avec une grande place faite aux bateaux électriques et hybrides.

La Rochelle, France

La 46ème édition du salon nautique international du Grand Pavois commence ce mercredi 18 septembre, et durera cinq jours au total. Cette année, ce sont près de 85 000 visiteurs qui sont attendus pour découvrir les 750 bateaux exposés à terre et à flot, dans le port des Minimes. Parmi les nouveautés, le Grand Pavois accueille cette année un espace spécial dédié aux énergies alternatives. Sur ce stand, une grande place sera faite aux bateaux électriques et hybrides. Une signalétique spéciale sera aussi disposée sur le salon pour mettre en valeur les innovations respectueuses de l'environnement.

"Il fallait vraiment que le Grand Pavois se calque à cette tendance écologique", affirme Alain Pochon, président de l'association Grand Pavois Organisation. "Aujourd'hui, de plus en plus de bateaux se mettent à l'électrique, aussi bien pour la pêche que pour la promenade. Les moteurs électriques de l'industrie automobile influencent aussi beaucoup le marché nautique. Dans les prochaines années, je pense que beaucoup de bateaux seront passés au tout électrique. C'est pour cela qu'on a décidé d'en exposer au salon."

Un monument historique sur l'eau

Au salon nautique international du Grand Pavois, il sera également possible d'admirer de vieux navires. Et pas n'importe lesquels ! Le bateau Damien fera son grand retour à La Rochelle. Ce bateau d'aventure, classé monument historique, a permis à deux étudiants de réaliser un tour du monde il y a 50 ans, en 1969, en partant de La Rochelle. Quatre ans plus tard, il finissait son périple en retournant à son point de départ pendant la toute première édition du Grand Pavois, en 1973. Avant de faire son grand retour, le bateau Damien a été totalement rénové grâce notamment à l'association des amis du musée maritime de La Rochelle.

Parmi les autres nouveautés de cette 46ème édition du Grand Pavois, vous pourrez également découvrir un espace consacré aux hydravions. Il vous sera également possible de vous essayer au surf, grâce à un simulateur dans le bassin installé sur la plage des Minimes.