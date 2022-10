En Occitanie, les conducteurs de la SNCF incités à faire des économies d'énergie

Comme tout le monde en ce moment, la SNCF cherche à faire des économies d'énergie. Le plus gros consommateur en France a trouvé une solution en développant le système Opti-Conduite. Sur l'écran de leur tablette, les conducteurs peuvent adapter leur conduite.

"Arriver à quai sans un coup de frein"

Les 500 conducteurs de la région Occitanie ont tous été formés et désormais, ils peuvent adapter leur conduite : "La technologie fait qu'on a pu aller plus loin dans l'aide à la conduite. C'est un système ajouté aux tablettes des conducteurs qui leur permet de savoir à quel moment ils peuvent accélérer et à quel moment se mettre "au point mort", si on devait faire un équivalent routier, et de se laisser glisser. C'est comme si vous étiez sur l'autoroute et que vous montiez à 130 km/h, le GPS vous indiquerait de vous mettre au point mort à tel moment pour arriver à la station service sans mettre un seul coup de frein. C'est économiser l'énergie et aussi le matériel puisqu'on utilise moins les plaquettes de frein du train", explique Guillaume Saglier, manager de conducteurs et responsable du projet Opti-Conduite.

Même avec une déclivité très faible comme sur le trajet assez plat entre Toulouse et Nîmes (pentes de moins d'1%), les économies sont importantes. Et encore plus au pied des Pyrénées : "En montagne, le système peut nous faire arriver au début du quai sans avoir mis un seul coup de frein."

La directeur régional de la SNCF en Occitanie Philippe Bru salue le fait de faire du bien à la planète et les économies réalisées, loin d'être négligeables : "On peut économiser entre 6 et 10% d'énergie avec l'application de ces gestes. Ce sont des millions d'euros puisque le poste énergie est un gros poste de dépenses pour la SNCF et la région."

Des challenges entre conducteurs

Du côté des conducteurs, on accueille ce dispositif avec grand plaisir. Comme Laurine Gronencheld, aux commandes de ce TER Toulouse-Nîmes : "Cela nous fait un petit challenge pour contribuer à l'économie de l'énergie en général. C'est énorme. On peut le voir quand on a fini : il y a un capteur de couleur qui nous dit si on est dans la moyenne ou si on a bien optimisé notre conduite." Les conducteurs s'amusent même désormais à comparer leur conduite en essayant d'avoir la plus "verte" possible.

Le trafic voyageurs sur les TER en Occitanie a largement augmenté ces dernières années : 20% de croissance depuis le début de l'année. Depuis 2019, on est passé de 55.000 voyageurs par jour à près de 80.000, avec des pics à 100.000 au cœur de l'été.