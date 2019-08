A La Souterraine, les bus n'attendent plus toujours les voyageurs en train

La Souterraine, France

Si vous vous rendez à Aubusson ou Felletin, depuis la gare de La Souterraine, vous rencontrerez peut-être un souci : à cause de travaux sur la ligne Paris - Limoges, les horaires des grandes lignes sont modifiés... mais pas ceux des bus.

À deux reprises, chaque jour, les correspondances ne correspondent donc plus : à 11h34 et 15h35, quand les voyageurs débarquent à La Souterraine, les bus TER vers Aubusson et Felletin sont déjà partis. Brigitte, qui fait régulièrement le trajet entre Paris et Felletin, est très embêtée : "Il y a un sentiment d'isolement, qui conduit les gens à prendre de plus en plus la voiture et à ignorer le car. C'est un service qu'on n'utilise pas, donc on contribue à la pollution, parce que les difficultés de transport avec le car sont trop importantes. Je tiens beaucoup au car, parce que c'est un service qui participe au désenclavement du sud de la Creuse."

Le transporteur Europe Voyage a obligation de respecter les horaires édités par la région, qui gère le transport en bus-TER. Renaud Lagrave, le vice-président du conseil régional Nouvelle Aquitaine, en charge des transport, assure que la SNCF n'a pas prévenu ni communiqué les nouveaux horaires des trains : "C'est aléatoire, il y a des fois où il font, des fois où ils ne le font pas. Nous allons adapter les horaires le plus vite possible."

Impossible de savoir, toutefois, dans quels délais les horaires des bus seront modifiés pour permettre aux voyageurs d'assurer leur correspondance vers Aubusson et Felletin. Les travaux sur la ligne Paris - Limoges vont durer tout le mois de septembre.